Nintendo Switch 2 soll zwei Modelle bekommen und eine davon könnte euch eine wichtige Funktion wegnehmen

So grantig stehen sich die Meldungen zur Switch 2-Abwärtskompatibilität gegenüber.

Dass es zwei Modelle zum Start einer Konsole gibt, ist eigentlich nicht sonderlich außergewöhnlich. In dieser Generation kommt die Xbox in zwei Varianten mit unterschiedlicher Leistung, die PlayStation 5 verzichtet hingegen wahlweise auf ein Blu-Ray-Laufwerk.

An der Sony-Konkurrenz könnte sich Nintendo auch ein Beispiel genommen haben, wie einem Insider zu Ohren gekommen ist. Und das hätte gravierende Auswirkungen für euch.

Kommt bei Switch 2 eine reine Digital Edition?

Obwohl der Name etwas anderes suggeriert, ist der XboxEra-Podcast nicht nur für Neuigkeiten rund um Microsofts Konsolen gut, sondern auch für Gerüchte zur PS5 oder jüngst der Nintendo Switch 2.

Insbesondere der Co-Gründer des Podcasts, Nick "Shpeshal Nick" Baker, konnte in der Vergangenheit immer wieder durch korrekte Aussagen zu anstehenden Events und geheimen Konsolenentwicklungen auf sich aufmerksam machen.

Unter anderem zu einer Xbox Series X ohne Disc-Laufwerk, die ein paar Monate später durch Gerichtsdokumente belegt wurde:

In der jüngsten Ausgabe seines Talk-Formats behauptet er nun, dass er von einer seiner Quellen gehört hat, dass Nintendo zu einem frühen Zeitpunkt mit zwei Versionen einer Nintendo Switch 2 geplant hat – eine davon soll abwärtskompatibel zu Spielen der ersten Switch sein, die andere nicht.

Ob der Mario- und Zelda-Publisher weiterhin die Idee verfolgt, weiß Baker dagegen nicht.

Er bringt die Äußerung jedoch mit einem weiteren Gerücht in Verbindung, wonach Nintendo an einer rein digitalen Switch 2 ohne Kartenslot gearbeitet hat. Es könnte sich dabei um ein günstigeres Modell handeln, das neben dem Steckplatz für physische Datenträger auf die für die Abwärtskompatibilität notwendige Hardware verzichtet.

Preislich reduzierte Handhelds mit verkleinerter Feature-Palette hat Nintendo schon seit Jahren im Programm, dazu zählt zum Beispiel auch die Switch Lite:

6:27 Nintendo Switch Lite - Trailer klärt alle Fragen zur neuen Handheld-Konsole - Trailer klärt alle Fragen zur neuen Handheld-Konsole

Die Abwärtskompatibilität ist ein großes Thema bei der Switch 2

Schon seit Monaten ranken sich viele Gerüchte um die Switch 2, vor allem im Hinblick auf die vermeintliche Abwärtskompatibilität.

Mal ist sie mit an Bord:

Mal wird sie verneint:

Mal ist sie gar nicht ohne entsprechende Hardware möglich:

Und das, obwohl Nintendo in der Vergangenheit andeutete, dass der Umstieg auf die nächste Generation "reibungslos verlaufen soll". Also zumindest bei digitalen Versionen von Spielen, die im Nintendo Online-Account hinterlegt sind.

Baker schlägt jedenfalls eine ähnliche Handhabung wie bei der PS3 vor. Deren anfängliche Modelle verfügten über PS2-Hardware, so dass problemlos Last Gen-Spiele gezockt werden konnten. Nach knapp einem Jahr erschienen jedoch Revisionen, die dann auf die PS2-Komponenten verzichteten.

Nintendo könnte bei der Switch 2 ähnlich verfahren, allerdings geben wir zu bedenken, dass Online-Stores heutzutage eine ganz andere Rolle einnehmen als noch vor 16 Jahren. Zum Launch auf mehrere tausend verfügbare Spiele zu verzichten, erscheint uns dann doch ganz schön weit hergeholt.

Eine bessere Grafik dank der Switch 2?

Wie wir zuvor schon berichtet haben, soll die Nintendo Switch 2 das KI-gestützte Skalierungsverfahren "Deep Learning Super Sampling" von Nvidia verwenden, um Spielen mit niedriger Auflösung ein täuschend echtes 4K-Bild zu entlocken:

Die Technik könnte zum Einsatz kommen, um älteren Titeln einen ordentlichen Schärfe-Boost zu verpassen, heißt es im XboxEra-Podcast.

Lässt sich DLSS mit älteren Spielen wirklich nutzen? Eher nicht, da die Skalierungsmethode auf Datensätze angewiesen ist, die von den Entwickler*innen bestimmt wurden, um schlierenfrei bewegliche Bildelemente darzustellen. Dazu zählen zum Beispiel Fahrzeuge oder Partikeleffekte.

Titel müssten also einzeln nachjustiert werden, um DLSS zu unterstützen, weshalb wir von keinem generellen Auflösungs- oder gar Framerate-Plus ausgehen.

Wie glaubwürdig ist der Insider?

"Shpeshal Nick" genießt in der Branche zwar einen ziemlich guten Ruf, er lag in der Vergangenheit aber auch schon falsch beziehungsweise haben sich einige Gerüchte bis heute nicht bewahrheitet.

So deutete er 2021 etwa ein offizielles Remaster vom Legacy of Kain-Klassiker Soul Reaver an und auch der Xbox Game Pass-Abo-Dienst sollte den Weg auf die Nintendo Switch finden.

Von beidem fehlt bislang jede Spur.

Es sind also durchaus Zweifel angebracht, zumal Baker selbst zugibt, dass ein Großteil seiner Aussagen auf Spekulationen beruht. Wir müssen uns also wohl oder übel noch ein ganzes Weilchen gedulden, bis Nintendo selbst Klarheit bei der Nintendo Switch 2 schafft.

Bis dahin haben wir hier noch eine Zusammenfassung und Einordnung aller Gerüchte:

In diesem Jahr steht jedenfalls noch die Nintendo Switch im Fokus. Mit Zelda: Tears of the Kingdom hat der Hybrid-Handheld im Mai ein absolutes Adventure-Meisterwerk spendiert bekommen und in den kommenden Tagen steht mit Super Mario Bros. Wonder auch noch ein herausragendes Jump 'n' Run an.

Können euch die Titel darüber hinwegtrösten, dass noch keine neue Nintendo-Konsole angekündigt wurde? Oder würdet ihr sie lieber auf einer Switch 2 genießen?