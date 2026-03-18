"Sie konnte so nicht weitermachen": Neurowissenschaftlerin arbeitet bis 2:00 Uhr nachts und kann nicht relaxen, bis ihr Kind ihr Animal Crossing kauft - jetzt geht sie voll im Spiel auf

Animal Crossing hilft der Mutter eines Reddit-Users endlich mal von der Arbeit abzuschalten.

Womöglich kennt ihr es von euch selbst, bei mir ist das definitiv der Fall: Nach einem intensiven, fordernden Arbeitstag, bei dem eine Aufgabe nicht ganz abgeschlossen wurde, kann es schwierig sein, einen Schlussstrich zu ziehen und die Gedanken auf etwas anderes zu lenken.

So ging es auch einer Neurowissenschaftlerin, die kaum etwas anderes tat als zu arbeiten und einfach nicht abschalten konnte. Abhilfe schaffen konnte erst Animal Crossing. Jetzt versinkt sie stundenlang völlig im Spiel und bekommt dadurch einen hilfreichen Ausgleich zur Arbeit. Dank ihres Kindes kennen wir die ganze Geschichte.

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

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Neurowissenschaftlerin hat früher nie gezockt, aber jetzt hilft ihr Animal Crossing im Alltag

Reddit-User Dovahkciin erzählt in einem Beitrag die ganze Geschichte: Der Redditor ist aktuell am College und absolvierte letzten Herbst ein Praktikum. Währenddessen fiel der Studentin oder dem Student auf, dass die Mutter eine wirklich schwere Zeit durchmachte.

Die Neurowissenschaftlerin, die forscht und einer Lehrtätigkeit nachgeht, konnte sich einfach gar nicht mehr von der Arbeit lösen, sogar am Wochenende oder nachts bis 2:00 Uhr. Schließlich kam von ihr die beunruhigende, aber kaum verwunderliche Nachricht, dass sie so nicht weitermachen könne.

Nach dieser Erkenntnis gab es aber direkt eine überraschende Wendung: Die Wissenschaftlerin, die vorher noch nie gezockt hatte, schaffte sich eine Switch 2 an und schickte ihrem Kind direkt ein Bild davon. Das erste Spiel ihrer Wahl war Mario Kart, was Dovahkciin auf eine Idee brachte:

Ich habe ihr ACNH gekauft und gedacht, es sei die perfekte Art für sie, abzuschalten und zu relaxen. Seither spielt sie mehrere Stunden täglich. Sie ist 6878% engagiert. Sie benutzt sogar Rechner für ihre Rüben!

Zum Start wollten Kind und Vater sie sogar noch unterstützen und haben daher an einer gemeinsamen Insel gearbeitet, aber wie ihr dem Zitat wahrscheinlich bereits entnehmen könnt, hatte die Wissenschaftlerin das kaum nötig.

Sie geht dem Spiel nun mit demselben Ehrgeiz nach wie ihrer Arbeit und versinkt genauso tief darin. Dovahkciin verrät jedoch, dass es genau der Ausgleich ist, den sie benötigt und es ihr damit so viel besser geht.

Auch das dürfte sicher der ein oder anderen Person von euch bekannt vorkommen – auch wenn ihr hoffentlich normalerweise nicht bis 2:00 Uhr nachts arbeitet. Wer aber intensiv zockt, dürfte es wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben, dass dadurch alles andere, samt Alltagsstress mal in den Hintergrund rücken kann.

Mir jedenfalls kann so eine Zock-Session durchaus helfen, den Kopf frei zu bekommen, sodass ich mich danach auch auf andere Freizeit-Aktivitäten viel besser einlassen kann. Das ist aber nur meine persönliche Erfahrung. Einen Expertinnen-Artikel darüber, wie Videospiele tatsächlich der psychischen Gesundheit helfen können, haben wir euch oben verlinkt.

Gibt es für euch ebenfalls ein Spiel, in das ihr regelmäßig zurückkehrt, wenn ihr dringend mal abschalten müsst?