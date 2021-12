Switch Online Erweiterung bekommt erstes neues N64-Spiel und es ist ein RPG-Klassiker

Das N64 war mit guten Rollenspielen nicht gerade gesegnet. Viele große Marken wechselten nach dem Ende des Super Nintendo zur Konkurrenz – unter anderem, weil Nintendo unbedingt an der Cartridge-Technologie festhalten wollte. Final Fantasy, Dragon Quest, Suikoden, Breath of Fire – nichts davon erschien für die 64-Bit-Maschine. Lange Zeit war das unterdurchschnittliche Quest 64 das einzige RPG-Futter auf der Konsole. Doch dann veröffentlichte Nintendo selbst das bis heute wohl beste Rollenspiel für den N64: Paper Mario.

Paper Mario kommt für Switch Online

Schon ab der kommenden Woche dürfen wir Paper Mario im Nintendo Switch Online Erweiterungspass zocken. Am 10. Dezember soll der Titel der Bibliothek hinzugefügt werden.

Das ist Paper Mario: Mit Paper Mario wurde eine langjährige Serie begründet, die mit dem ersten Teil und dem direkten Nachfolger Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für den Gamecube nur zwei echte RPGs enthält. Alle späteren Ableger gingen ihren eigenen Weg und haben alle sehr spezielle Kampfsysteme, die bei der Community nicht immer gut ankamen. Der neueste Teil, Paper Mario: The Origami King für die Switch, konnte einige Fans jedoch zurückgewinnen.

In Paper Mario spielt ihr den namensgebenden Protagonisten, der im Laufe des Spiels eine Gruppe an Helfern um sich schart. In den rundenbasierten Kämpfen steht euch jeweils ein Freund zur Seite. Mit dem Hammer oder einem Sprung beharkt ihr eure Feinde, sammelt Erfahrungspunkte und levelt Mario und sein Team auf. Manche sehen Paper Mario auch als geistigen Nachfolger von dem durch Square entwickelten Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, das 1996 für den SNES erschien.

Erster Neuzugang für den Erweiterungspass: Der Erweiterungspass erschien im Oktober mit neun N64-Spielen. Paper Mario ist der erste Titel, der neu hinzugefügt wird. In den kommenden Monaten sollen noch über 20 weitere folgen. Diese Spiele sind bisher bestätigt:

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Pokemon Snap

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

F-Zero X

Banjo-Kazooie

Diese Spiele sollen für Nintendo Switch Online folgen

Neben den von Nintendo offiziell bestätigten Neuzugängen, konnte ein Dataminer noch mehr potenzielle Spiele für den Erweiterungspass ausgraben. Unter anderem kommen wohl Wave Race, Smash Bros. und Mario Party 1-3 für die N64-App. Da die Liste im Code jedoch keine konkreten Namen enthält, handelt es sich hierbei noch um Spekulationen.

Freut ihr euch über Paper Mario? Und welche Titel wünscht ihr euch als nächstes? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.