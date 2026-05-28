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Donkey Kong 64 kommt zu Nintendo Switch Online

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Donkey Kong 64 kommt zu Nintendo Switch Online

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Tobias Veltin
28.05.2026 | 09:20 Uhr

Wer Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket abonniert hat, kann ab dem 4. Juni einen der größten N64-Jump&Run-Klassiker überhaupt über den Service zocken: Donkey Kong 64.
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Genre: Action

Release: 22.11.1999 (N64)

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