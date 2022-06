Dubiose Matsche - Als Zelda BotW-Fans bekommt ihr jetzt den bislang wohl coolsten Nintendo Switch-Bonus

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist Link unter die Köche gegangen und kann aus sämtlichen Zutaten, die er während seiner Abenteuer findet, leckere Gerichte zaubern. Ein Gericht hat die Community dabei besonders verzaubert, obwohl sie einen vergleichsweise schwachen Effekt hat. Nun erhalten wir die Chance, uns dieses Gericht sogar als Icon auf Nintendo Switch zu sichern.

Letzte Welle der BotW-Icons

Im Juni 2022 hat Nintendo diverse neue Spieler-Icons zu Zelda: BotW für Nintendo Switch veröffentlicht, deren Auswahl wöchentlich wechselt. Die Spieler-Icons können für eine geringe Anzahl an Platinpunkten eingetauscht und als Spieler-Avatar verwendet werden.

Wieso kann ich die Icons nicht sehen? Die Icons können nur von Nintendo Switch Online-Mitgliedern erworben werden. Dies ist der Abo-Service, den ihr benötigt, um diverse Online-Funktionen in Spielen nutzen zu können.

Für alle Mitglieder gilt: Geht auf das Nintendo Switch Online-Symbol auf dem Home-Screen und scrollt dann herunter bis zum Punkt „Missionen & Belohnungen“. Dort könnt ihr zehn Charaktere, fünf Hintergründe und fünf Rahmen erwerben:

Bis wann kann ich mir die letzte Icon-Welle kaufen? Der Zeitraum, in dem ihr die BotW-Icons für Platinpunkte kaufen könnt, endet am 5. Juli 2022 um 02:59 Uhr deutscher Zeit.

Zum Nachfolger BotW 2 gibt es bereits erstes Video-Material zu bestaunen. Der Release wurde auf 2023 datiert:

Dubiose Matsche wird zum Hit

Unter der letzten Welle an Icons für diesen Monat befindet sich ein besonders witziges Exemplar: Ein Abbild der dubiosen Matsche aus BotW, das für 10 Platinpunkte gekauft werden kann. Dabei handelt es sich um ein misslungenes Gericht, das entsteht, sobald ihr ein beliebiges Monsterteil oder Kleintier mit anderen Zutaten in den Kochtopf schmeißt.

Welchen Effekt hat die Dubiose Matsche? Das Gericht bringt nur die Hälfte an Herzen, die das Gerichte ohne die jeweilige Monster- oder Kleintierzutat gehabt hätte. Außerdem gehen die speziellen Effekte verloren, die eigentlich entstanden wären.

Warum ist die Dubiose Matsche so beliebt? Ganz so einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten. Die Beliebtheit des Gerichts kommt wohl durch die Kombination aus der witzigen Kombination aus den knalligen Farben des "Gerichts", dem verpixelten Design und dass sich Link in Breath of the Wild eben Müll in den Bauch schlagen kann.

Das Gericht findet sich auch in vielen Memes in den sozialen Medien wieder:

Falls ihr selbst einmal den Kochlöffel in The Legend of Zelda: Breath of the Wild schwingen wollt, solltet ihr euch unseren passenden GamePro-Guide durchlesen. In diesem verraten wir euch, welche Zutaten ihr miteinander kombinieren müsst, um nützliche Gerichte zu bekommen. Diese benötigt ihr beispielsweise im Kampf gegen starke Gegner wie Leunen.

Welche Switch Online-Icons habt ihr euch schon durch die Aktion gesichert?