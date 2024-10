No Man's Sky-Entwickler rettet 611 Stunden Spielstand, weil Spieler es verdient hat

No Man's Sky bietet genug Spielspaß für hunderte Stunden.

Martin Griffiths ist Engine Programmer bei Hello Games und arbeitet dort vor allem an der Weltraum-Sandbox No Man's Sky. Vor wenigen Tagen hat er eine aktuelle Geschichte aus seinem Arbeitsleben geteilt, die zeigt, wie viel Liebe und Zuneigung manche Entwickler*innen für die Fans ihrer Spiele übrig haben.

Entwickler rettet Spielstand mit mehr als 600 Stunden

Die Geschichte hat Griffiths in einem Post auf der Social-Media-Plattform X geteilt. Demnach wurde er mit einem Bug beauftragt, der schon von mehreren Spieler*innen gemeldet wurde. Ein Spieler hatte dafür seinen Spielstand mit satten 611 Stunden Spielzeit zur Verfügung gestellt.

Hier der Post im englischen Original:

Was ist das Problem? Bei großen Basen kommt es zu ziemlich nervigem Bildschirmflackern, was das Spielgefühl natürlich stark beeinflusst. Griffiths betont, dass natürlich jeder gemeldete Bug wichtig ist, sie aber nicht anders können als Spielständen mit so viel Spielzeit besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der Rekord liege dabei wohl bei ganzen 4000 Stunden. Der Entwickler schreibt:

"Wenn ein Spieler so viel in unser Spiel investiert hat, verdient er eine Lösung des Problems, und die überträgt sich dann auf alle unsere zukünftigen Langzeitspieler."

In der Folge gelang es Griffiths tatsächlich, den nervigen Bug zu beheben, wie er im selben Post mit zwei kurzen Videos beweist. Da es sich um einen generellen Engine-Bug handelte, überträgt sich die Lösung auch auf andere XXL-Basen, die auf Xbox gebaut wurden.

Zum Schluss erinnert Griffiths nochmal daran, dass No Man's Sky auf einer Vielzahl von verschiedenen Plattformen läuft und sich eine Lösung nicht immer 1:1 auf eine andere Version des Spiels übertragen lässt. Das Team arbeite hart daran, so viele Probleme zu lösen, wie sie nur können.

Generell gilt Hello Games in dieser Hinsicht als positives Beispiel in der Spiele-Landschaft. Nachdem No Man's Sky zum Release großer Kritik ausgesetzt war und kaum eines der großen Versprechen einhalten konnte, gab das Studio den Titel nicht auf und entwickelte ihn über die Jahre zu einem echten Sci-Fi-Hit weiter.

