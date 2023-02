One Piece: Wir haben die ChatGPT-KI nach dem Ende gefragt und es klingt sogar plausibel

Wir schreiben das Jahr 2023. One Piece befindet sich in seiner letzten Saga. Das heißt, dass Manga und Anime unweigerlich auf ihr Ende zusteuern. Da fragen sich die vielen Fans natürlich: Wie hört die epische Geschichte auf? Was bringt das Ende und was ist überhaupt das sagenumwobene One Piece? Wir haben das ChatGPT-Programm danach befragt und überraschend gute Antworten erhalten.

ChatGPT hat verschiedene Ideen für das Ende von One Piece

Darum geht's: Seit vielen Jahren heißt es immer wieder, dass das One Piece-Ende naht. Mittlerweile kann es wirklich nicht mehr allzu lange dauern, da wir uns bereits in der letzten Saga befinden. Die könnte allerdings mehrere Arcs (Storybögen) umfassen und darum bleibt weiterhin unklar, wann genau das Finale stattfindet.

Was kommt auf uns zu? Noch viel spannender fällt hingegen die Frage aus, was dieses Ende bringt. Wir haben uns mit dieser Fragestellung an die ChatGPT-KI gewandt (mehr dazu bei GameStar). Was dabei herausgekommen ist, findet ihr hier in einer kurzen Zusammenfassung. Die lange Version packen wir euch auf die zweite Seite dieses Artikels.

Das sagt ChatGPT auf Englisch zum Skript der letzten Episode:

Zunächst einmal gibt es die üblichen Erklärungen und Einschränkungen. Als KI-Sprachmodell kann ChatGPT höchstens eine mögliche Zusammenfassung liefern, die auf dem aktuellen Stand der Geschichte basiert.

Beliebte Theorie: Laut ChatGPT könnte die Strohhutpiratenbande auf Raftel das One Piece finden. Es entpuppt sich als Aufzeichnung der Weltgeschichte samt Informationen zu den begehrten Uralten Waffen, über das fehlende Jahrhundert und über die "wahre Natur" der Weltregierung.

Das führt zum großen Kampf, weil die Weltregierung diese Informationen unter Verschluss halten beziehungsweise Raftel zerstören will. Die Strohhutpiraten-Bande hält dagegen. Irgendwann merkt Ruffy, dass für einen Sieg alle Menschen der Welt vereint werden müssen. Nur so kann das korrupte System gestürzt werden.

Genau das gelingt nach einigen Anstrengungen und mit vereinten Kräften kann die Weltregierung gestürzt werden. Die Wahrheit kommt für alle ans Licht und die Serie endet damit, dass unsere Lieblingspiraten neu vereint in den Sonnenuntergang segeln.

Das sagt ChatGPT auf Deutsch zum Drehbuch der letzten One Piece-Folge:

Die Geschichte wird auch auf Deutsch sehr ähnlich zu Ende gesponnen. Die Weltregierung und die Strohhutpiraten geraten in einer letzten großen Schlacht aneinander und letztlich siegen die Guten. Die Wahrheit kommt ans Licht, alle sind glücklich vereint.

"Die finale Episode könnte auch zeigen, was aus den einzelnen Charakteren nach dem Abenteuer wird und welche Entscheidungen sie treffen. Wir könnten sehen, wie jeder von ihnen ihre Träume verwirklicht und wie sie sich weiterentwickeln und wachsen, unabhängig davon, ob sie gemeinsam bleiben oder getrennte Wege gehen. Letztendlich liegt es jedoch an Eiichiro Oda, das Ende von One Piece zu schreiben, und es bleibt abzuwarten, wie die Geschichte tatsächlich enden wird."

Das antwortet ChatGPT auf die Frage "Was könnte das Ende von One Piece sein?"

ChatGPT bietet auf diese Frage hin eine ganze Reihe unterschiedliche Möglichkeiten an.

Wie oben: Die Wahrheit über die Weltgeschichte kommt ans Licht, die Weltregierung wird gestürzt. Eine neue Ära des Friedens und der Freiheit beginnt.

Die Wahrheit über die Weltgeschichte kommt ans Licht, die Weltregierung wird gestürzt. Eine neue Ära des Friedens und der Freiheit beginnt. Neue Gegner: Die Strohhutpiraten stoßen auf neue Feinde, die noch stärker als die Weltregierung sind. Ihnen bleibt nur übrig, sich zu verbünden und "ihre Grenzen zu überschreiten".

Die Strohhutpiraten stoßen auf neue Feinde, die noch stärker als die Weltregierung sind. Ihnen bleibt nur übrig, sich zu verbünden und "ihre Grenzen zu überschreiten". Freundschaften : Das One Piece könnte auch etwas "völlig Unerwartetes" sein, ein Symbol oder eine Metapher. "Die Botschaft des Endes ist, dass der Wert des Schatzes darin besteht, dass man auf dem Weg dorthin Freunde gefunden und Abenteuer erlebt hat."

: Das One Piece könnte auch etwas "völlig Unerwartetes" sein, ein Symbol oder eine Metapher. "Die Botschaft des Endes ist, dass der Wert des Schatzes darin besteht, dass man auf dem Weg dorthin Freunde gefunden und Abenteuer erlebt hat." Zeitsprung: Ganz am Ende sehen wir die Strohhutpiraten nach Erreichen ihrer Ziele: "Wir sehen, was aus jedem der Charaktere geworden ist und wie ihr Leben nach ihren Abenteuern aussieht."

Laut ChatGPT bleibe schlicht abzuwarten, wie das Ende von One Piece dann wirklich aussieht. Die Serie habe aber in der Vergangenheit bewiesen, in der Lage zu sein, "komplexe Handlungsstränge und Themen auf eine Weise zu entwickeln, die sowohl befriedigend als auch überraschend ist".

Wie findet ihr die Antworten des Programms? Was glaubt ihr, dass das One Piece-Ende bringt?