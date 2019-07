One Piece - Neue Staffel soll Kämpfe in Dragon Ball-Qualität bieten

One Piece nähert sich bald seinem Höhepunkt. Das sagt zumindest der Anime-Regisseur Tatsua Nagamine. Dabei handelt es sich gleichzeitig auch um den Regisseur des letzten Dragon Ball-Kinofilms Dragon Ball Super: Broly. Und nun stößt der Mann nochmal in dasselbe Horn, um den Hype rund um den Wano Country-Storybogen noch weiter anzuheizen: Die Kämpfe in One Piece sollen Dragon Ball-Qualität erreichen.

Wano Country-Arc steht vor der Tür: Es dauert nicht mehr lange, bis die One Piece-Helden endlich das lang erwartete Wiedersehen feiern. Seit einer gefühlten Ewigkeit wird das erneute Aufeinandertreffen im Anime vorbereitet, nun ist es soweit. Mit Episode 892 geht es endlich los, dann startet auch im Anime der Wano Country-Storybogen.

In der neuen Staffel treffen aber nicht nur wieder jede Menge alte Bekannte aufeinander, es gibt dann auch wieder sehr viel mehr Kämpfe. Deren Qualität erreiche ein bisher bei One Piece unbekanntes Level, sagt der Regisseur Tatsua Nagamine gegenüber Animedia in einem Interview.

Es geht um die Qualität der Animationen: Die Kämpfe in der neuen Staffel sollen eher wie Dragon Ball als wie die in One Piece aussehen, sagt der Regisseur. Das liege daran, dass sie so "flashy" seien, wie er erklärt. Bisher hatte sich die Serie nicht unbedingt durch ihre auffällig guten Animationen und beeindruckenden Kampfszenen hervorgetan, aber das soll sich nun offenbar ändern.

Cute how Nagamine is hyping the quality of the animation in Wano he even said that the battle scenes are going to look more like Dragon Ball than One Piece because of how flashy they are going to be https://t.co/OS5HU0H6b5