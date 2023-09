One Piece: Netflix-Stars reagieren auf ihre Castings als Ruffy und Co. - lachen sich dabei kaputt

Die Videos sind lustig anzusehen.

Seit mehreren Wochen hatten Fans nun die Gelegenheit, die Live-Action-Adaption zu One Piece auf Netflix zu sehen. Bislang ist nur die erste Staffel mit acht Episoden verfügbar, doch Staffel 2 soll in 12-18 Monaten folgen.

In der Serie haben Iñaki Godoy und seine Schauspielkolleg*innen, die Ruffy und seine Crew verkörpern, gute Arbeit abgeliefert. In einem Video zeigen sie jetzt, mit welcher Leistung sie an die Rolle gekommen sind.

One Piece: So haben sich die Darstellenden von Ruffy und Co. im Casting angestellt

Wie haben sie sich beworben? In den Videos, die vor rund drei Jahren gedreht wurden, mussten die Schauspielenden bereits einige Szenen aus der Netflix-Serie nachstellen. Die Castings fanden über Zoom statt, da zu der Zeit das Corona-Virus die Welt in Atem hielt.

Iñaki Godoy spielte dabei die Szene, in der Ruffy in der Marinebasis auf Zorro trifft und in einem Kanal verschwindet. Godoy hat sich dabei so gut angestellt, dass sogar One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda dachte, er sei der perfekte Ruffy.

Lysop-Darsteller Jacob Romero Gibson entdeckt allerdings einen kleinen Schatten unter Godoys Mund, den er für Schokolade hält:

Doch wie Godoy erklärt, handelt es sich dabei um einen kleinen Bart. Gibson bezeichnet den Flaum daraufhin scherzhaft als „One Piece of Hair“, also „ein Stück Haare“.

Sanji-Darsteller Taz Skylar, der für seine Rolle sogar ein hartes Training absolvierte, musste von Sanjis Traum erzählen, dem All Blue. Er befand sich in einem Hotelzimmer und nutzte seinen Becher, den er vermutlich als Glücksbringer überall hin mitnimmt.

Auch Emily Rudd hat im Vorfeld alles gegeben, um die Rolle der Nami zu bekommen. Sie ist mit ihrer Leistung aus dem Casting nicht zufrieden, aber Gibson findet, dass Rudd eine äußerst gute Performance abgeliefert hat.

Das Casting des Lysop-Darstellers rief dagegen andere Reaktionen hervor: Die gesamte Schauspiel-Crew musste herzlich lachen, als sie Gibson bei seiner Vorstellung zusahen. Er spielte die Szene nach, in der Lysop die Flying Lamb vorstellt.

Ihre schauspielerische Leistung könnt ihr unter anderem im folgenden Trailer zur Netflix-Serie sehen:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

So reagieren Fans auf die Castingvideos

In den Kommentaren sind Fans begeistert von den Bewerbungen der Schauspieler*innen. Besonders Gibsons Darbietung als Lysop sorgt für Freudentränen unter den Fans. Einige User finden, dass die Darstellenden schon vor der Serie in die Rolle der Strohhutbande geschlüpft sind.

Viele hätten sich keine bessere Besetzung für die Serie vorstellen können. Doch auch die anderen Schauspieler*innen haben tolle Leistungen erbracht. So konnte beispielsweise auch Mihawk die Zuschauer*innen überzeugen.

Wie findet ihr die Bewerbungsvideos der Schauspielstars?