One Piece: Pirate Warriors 4 - Trailer zeigt spielbare Bösewichte

One Piece. Pirate Warriors 4 erscheint schon am 26. März für PS4, Xbox One und Switch. In einem Werbespot für das japanische Fernsehen sehen wir nun, wie sich Ruffy und seine Strohhutbande zusammen mit ihren Verbündeten bereit für die Schlacht macht - nur sind dieses Mal nicht nur die "Guten" mit von der Partie. Ruffy und die anderen bekommen auch Unterstützung von Figuren, denen sie im Anime niemals über den Weg trauen würden.

Der Trailer ist nicht besonders lang, weswegen wir ein bisschen genauer hinsehen müssen. Aber wie die Webseite twinfinite gut erkannt hat, sind in dem kurzen Clip neben Ruffy, Zorro, Sanji und den anderen auch ein paar Bösewichte zu sehen. Genauer handelt es sich hier um Kaido und Big Mom.

Die beiden sind nicht nur deswegen spannend, weil wir, anders als beispielsweise in One Piece: World Seeker, mit ihnen auch mal in die Rolle der Fieslinge schlüpfen können. Kaido und Big Mom sind vor allem auch schon in ihrer normalen Form sehr viel größer als unsere sonstigen Helden, was sie auch in der Schlacht über andere herausragen lassen wird.

Neben ihrer Größer versprechen wir uns außerdem interessante Wechselwirkungen in den Kämpfen: Schließlich kann Kaido sich im Anime in einen Drachen und einen Drachen Menschen verwandeln und so eventuell über das Schlachtfeld wüten. Charlotte Linlin alias Big Mom manipuliert Seelen und erweckt leblose Objekte zum Leben. Könnte sie also einen Stein für sich kämpfen lassen? Oder andere herumliegende Gegenstände und Fauna?

Wie die beiden tatsächlich umgesetzt werden, können wir noch nicht sagen. Doch spätestens am 26. März werden wir mehr erfahren.

Welchen One Piece-Bösewicht würdet ihr gerne spielen?