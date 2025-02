One Piece-Spiel bekommt 5 Jahre nach Release neue Kämpfer und ihr könnt bestimmen, wer es wird

One Piece: Pirate Warriors 4 kommt für PS5 und Xbox Series S/X und bekommt neue DLC-Kämpfer*innen.

Besser spät als nie: One Piece Pirate Warriors 4 erscheint auch für die "Next Gen"-Konsolen PS5 und Xbox Series S/X. Das ist aber noch nicht alles, denn der mittlerweile gut fünf Jahre alte Titel bekommt auch noch einen neuen DLC mit neuen Kämpfern. Aber welche Charaktere das sein sollen, steht noch nicht fest – weil ihr mitbestimmen dürft, wer dazukommt.

One Piece: Pirate Warriors 4 bekommt eine richtige PS5- und Xbox Series S/X-Version

Darum geht's: Pirate Warriors 4 macht das Kampf-Spektakel der Manga- und Anime-Reihe zu einem Musou-Actionspiel. Das heißt, dass ihr es darin regelmäßig mit gigantischen Gegner-Horden zu tun bekommt, die ihr nach allen Regeln der Kunst auseinandernehmt. So sieht das im neuen Trailer aus:

1:01 One Piece: Pirate Warriors 4-Trailer zeigt Ultimate Edition für PS5 und Xbox Series S/X

Ultimate Edition für PS5 und Xbox Series S/X: Fast fünf Jahre nach Launch der aktuellen Konsolengeneration bekommt das nur etwas ältere One Piece: Pirate Warriors 4 einen echten Port für die aktuelle Konsolengeneration. Der enthält alle bisherigen DLCs, also sämtliche Charaktere und Missionen, die nach dem Launch noch hinzugefügt wurden.

Wann genau Pirate Warriors 4 für PS5 und Xbox Series S/X erscheint, wurde allerdings leider noch nicht verraten. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass erst noch festgelegt werden muss, was genau im kommenden DLC enthalten sein wird, der dann ebenfalls mit der Ultimate Edition seinen Release feiert.

Ihr könnt wählen, welche Kämpfer noch hinzugefügt werden sollen

Genialer Marketing-Schachzug: Einige Spiele setzen mit ihren Erweiterungen in die Nesseln, weil sie Charaktere außen vor lassen, die sich die Fans eigentlich ganz besonders stark gewünscht haben. Bandai Namco macht das mit One Piece: Pirate Warriors 4 nicht. Sie fragen einfach direkt nach.

Hier könnt ihr darüber abstimmen, welche One Piece-Figuren ihr euch für den DLC wünscht.

Das Coole daran ist, dass ihr auch Charaktere auswählen könnt, die aus dem aktuellen Egghead-Arc der Anime-Serie stammen. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten für richtig viele, richtig coole Figuren, die als Kämpfer*innen neu ins Spiel kommen könnten.

Unklar bleibt allerdings leider noch, wie viele neue Kämpfer*innen der kommende DLC für One Piece: Pirate Warriors 4 bringen soll. Das wird auch in der Umfrage nicht so richtig klar gemacht. Wir gehen aber davon aus, dass es auf jeden Fall mehrere sind. Wahrscheinlich sogar eine ganze Menge. Immerhin wurden mittlerweile schon 18 neue Charaktere per DLC hinzugefügt.

Welche One Piece-Figuren wünscht ihr euch für den Pirate Warriors-DLC? Für wen habt ihr abgestimmt, auf wen hofft ihr ganz besonders?