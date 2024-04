Weder Ruffy noch Shanks: Der stärkste One Piece-Charakter ist laut Entwicklern von Pirate Warrios 2 dieser Pirat!

Na gut, ganz so überrascht wie Ruffy und Chopper sind wir dann doch nicht.

Nach über vier Jahren seit Release bekommt One Piece: Pirate Warriors 4 nun seinen letzten DLC spendiert. In diesem kommen drei Charaktere zum bereits bestehenden Roster hinzu und schließen es zumindest für den vierten Teil auch ab. Die Entwickler*innen nutzten die Chance und verrieten einige Details zur letzten Erweiterung. Darunter war auch die brennende Frage, wer nun der stärkste Charakter im Spiel ist.

Dieser One-Piece-Charakter ist am stärksten in One Piece: Pirate Warriors 4

Auf Platz 1 des Stärke-Rankings schafft es keiner der vier Kaiser. Somit sind also die Fan-Favoriten Ruffy und Shanks ausgeschlossen. Doch die Nummer Eins hat eine Verbindung zu den beiden. Es handelt sich dabei nämlich um den König der Piraten höchstpersönlich, Gol D. Roger.

Twitter-User*in „@sandman_AP“ hat die entsprechende Stelle aus dem Stream herausgesucht:

Er oder sie schreibt übersetzt Folgendes: „Laut den Mitarbeitenden von Pirate Warriors 4 ist Roger der stärkste Charakter im Spiel. Denkt ihr, dass Roger der stärkste Charakter im One-Piece-Universum ist und sogar Shanks und Mihawk übertrifft?“

Wie es der Zufall so will, ist Gol D. Roger einer der drei Charaktere, die mit dem letzten DLC ins Spiel dazukommen. Wenn ihr euch anschauen wollt, wie sich der Piratenkönig so im vierten Teil von Pirate Warriors spielt, könnt ihr dies im Video von Varied Geek auf Youtube:

Kräftemessen auf hoher See

Auch wenn die Frage nach dem stärksten Charakter nun also für One Piece: Pirate Warriors 4 geklärt ist, so bleibt sie für Anime und Manga offen wie eh und je. Natürlich ist Gol D. Roger, der zusammen mit seiner Crew bisher der Einzige ist, der je auf der sagenumwobenen Insel Laugh Tale war, ein guter Kandidat für diese Position. Außerdem ist es durchaus beeindruckend, wie viele der Favoriten gar keine Teufelsfrucht besitzen, Gol D. Roger eingeschlossen.

Was meint ihr dazu? Welcher Charakter aus One Piece ist aktuell am stärksten? Passt dabei bitte auf Spoiler auf!