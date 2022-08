One Piece Red-Poster zeigen die neuen Outfits der Strohhut-Bande auf einen Blick

One Piece Red geht noch in dieser Woche in Japan an den Start. Der insgesamt fünfzehnte Kinofilm des Franchise dreht sich um das Gesangstalent Uta, die ein Geheimnis zu hüten scheint. Bisher wurde die Geschichte des Streifens bis auf wenige Informationen gut unter Verschluss gehalten.

Zum Kinostart in Japan gibt es aber natürlich eine ganze Menge PR-Material, das uns neue Hinweise zur Story liefert. Allen voran wurden mehrere Poster veröffentlicht, die bei genauem Hinsehen neben den extravaganten Outfits der Strohhutpiraten auch interessante Details verraten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das wissen wir über die Story von One Piece Red

Darum geht es in One Piece Red: Neben den Strohhutpiraten gehört das Rampenlicht vor allem Prinzessin Uta, die auf der Musikinsel Elegia lebt und als die begabteste Sängerin der Welt gilt. Zu Beginn des Films gibt Uta ein Live-Konzert, zu dem sich neben Ruffy und seiner Crew auch die Marine und andere Piraten versammeln. Wie wir bereits wissen, ist Uta die Tochter des Piraten-Kaisers Shanks, eines wichtigen Mentors von Ruffy.

Uta scheint den Beginn einer neuen Ära zu planen, in der alle Menschen glücklich sein sollen. Doch ob Ruffy seiner alten Bekannten trauen kann, ist unklar. Die offizielle Beschreibung von One Piece Red stellt in Frage, ob es sich bei der Utopie der Sänger-Prinzessin um „ewiges Glück oder endlose Gefangenschaft“ handelt.

Hier seht ihr Uta mit ihrem Vater Shanks:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann spielt One Piece Red? Hier kommen die angesprochenen Poster ins Spiel. In der Regel finden die Filme ungefähr zur selben Zeit wie die Anime-Serie statt, und das scheint auch bei One Piece Red der Fall zu sein. Wie wir darauf kommen? Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr erkennen, dass Zoro das Schwert Enma bei sich trägt, das er im Laufe des aktuellen Wano-Arcs erhält, der für den Kinofilm eine kleine Pause einlegen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass Red kurz nach der Wano-Story einsetzen wird.

Ab Herbst auch in Deutschland: Auch wenn es in Japan schon in wenigen Tagen los geht, müssen wir uns noch einige Monate gedulden. Ab dem 13. Oktober 2022 sollen dann auch Kinos in Deutschland und Österreich den Streifen zeigen. Neben einer deutschen Synchro soll One Piece Red bei uns auch in der japanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt werden. Die insgesamt sieben Songs, die in dem an ein Musical angelehnten Film vorkommen, sollen jedoch nur auf Japanisch abgespielt werden.

Hier der Trailer zum Deutschland-Release:

Weitere News zu One Piece:

2022 gibt es noch mehr One Piece: Neben dem Kinofilm erscheint in diesem Jahr auch noch ein neues Videospiel zu One Piece, das momentan so aussieht, als könnte es mehr werden als eine lieblose Lizenzverwurstung. Bei One Piece Odyssey handelt es sich um ein waschechtes JRPG, bei dem ihr eine große Spielwelt erkunden und eine umfangreiche Story erleben dürft. Im neuesten Entwicklungs-Update verraten die Verantwortlichen interessante Details zum rundenbasierten Kampfsystem.

Welche Wünsche habt ihr für One Piece Red?