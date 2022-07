One Piece Odyssey-Team verrät coole Kniffe für das JRPG

One Piece-Fans können sich über Neuigkeiten zu One Piece Odyssey freuen. Zum JRPG gibt es jetzt ein ausführliches Entwicklervideo mit frischen Info-Häppchen. Darin wird neues Gameplay gezeigt, wir dürfen hinter die Kulissen blicken und erfahren gleichzeitig Neues über das Kampfsystem, die Erkundung der Spielwelt und vieles mehr.

One Piece legt den Fokus auf Story, Erkundung und rundenbasierte Kämpfe

Darum geht's: One Piece Odyssey wird ein waschechtes JRPG. Das bedeutet, dass wir eine große Spielwelt erkunden können, eine frische, eigene Story erleben, neue Charaktere kennenlernen und uns außerdem durch einem komplett neuen Kampfsystem austoben dürfen. Das setzt weniger auf Echtzeit-Action, sondern vielmehr auf rundenbasierte Kämpfe. Ein Entwicklertagebuch-Video geht jetzt noch mehr ins Detail.

Hier könnt ihr euch das komplette Dev-Video ansehen:

Fokus auf Story: Laut den Menschen hinter One Piece Odyssey steht hier die Story im Vordergrund. Aktuell wolle man noch nicht mehr verraten, aber der Satz "Reise ins Herz der Erinnerung", der in einem Trailer vorkommt, stehe in direkter Verbindung mit dem Konzept des Spiels. Außerdem gibt es zwei komplett neue Charaktere, die Eiichiro Oda entworfen hat, sowie auch komplett neue Tiere wie den Leviathan oder den Trocken-Pinguin.

Erkundung mit den Charakteren: Eine der größten Überraschungen aus dem neuen Video stellt die Ankündigung dar, dass wir auch während der Bewegung durch die Spielwelt zwischen den Figuren hin- und her wechseln können. Teilweise müssen wir das sogar, um bestimmte Stellen zu erreichen oder Hindernisse aus dem Weg räumen zu können. Gezeigt werden diverse Dungeons, Ruinen und die Oberwelt.

Das rundenbasierte Kampfsystem: Ebenfalls neu und spannend klingen die Twists, mit denen das JRPF-Kampfsystem aufwartet. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, unsere Figuren unterschiedlich zu positionieren, was sich auch deutlich auf die Kämpfe selbst und deren Ausgang auswirken soll. Zusätzlich sind sogenannte "dramatische Szenen" geplant, die mehr oder weniger zufällig auftreten und charakterspezifische Extra-Herausforderungen darstellen.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu One Piece Odyssey ansehen:

Mehr zu One Piece findet ihr hier:

Wann kommt One Piece Odyssey? Einen genauen Release-Termin für One Piece Odyssey gibt es offiziell noch nicht. Aber bisher heißt es, dass das JRPG noch im Jahr 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Im Video wurde übrigens verraten, dass sich One Piece Odyssey bereits seit fünf Jahren in der Entwicklung befindet, die Chancen stehen also gut, dass der Launch wirklich bald erfolgt.

Wie findet ihr das neue Video? Freut ihr euch auf das Spiel?