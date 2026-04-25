One Piece-Fan baut Sanji und Zorro in Tomodachi Life nach: Beide bekommen ein Kind und klar, das hat natürlich eine Zigarette im Mund

Zorro und Sanji als Elternteile zu haben, ist im neuen Tomodachi Life kein Problem. Aber vielleicht üben die das mit der Suchtprävention besser nochmal. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Vor wenigen Tagen ging Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden für die Nintendo Switch 2 an den Start und mauserte sich schnell zu einem echten Überraschungs-Hit.

Seitdem teilt die Community fröhlich Situationen ihrer virtuellen Leben, die durch das Sequel erst möglich wurden. Unter anderem gibt es einen deutlich ausgeprägteren Mii-Charaktereditor, mehr Persönlichkeitsoptionen und erstmals die offizielle Möglichkeit, gleichgeschlechtliche Paare und Beziehungen darzustellen.

Für One Piece-Fan "CountFreakulla" gab es damit nur eine Richtung: Zorro und Sanji können ein offiziell ein Paar werden und ein gemeinsames Kind bekommen. Und das Spiel lieferte ein Baby, das zwei der markantesten Merkmale der beiden Strohhutpiraten auf seltsame Weise vermischt.

22:00 Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct

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Ein Kind, wie es nur von Zorro und Sanji stammen kann

Wie bereits erwähnt, erlaubt es euch "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" unter anderem, Miis mit benutzerdefinierten Accessoires auszustatten – darunter auch Gegenständen wie Zigaretten oder Pfeifen.

Wer wie CountFreakulla Sanji als Mii nachbaut und dabei konsequent auf Details achtet, kann ihm also die Zigarette direkt zuweisen.

Ähnliches gilt auch für Zorro, der hier neben einem äußerst grimmigen Gesichtsausdruck auch die Gesichtsnarbe über dem linken Auge hat.

Bei der Geburt eines neuen Kindes kommt hingegen der Zufall ins Spiel, der diese markanten Gesichtszüge der Elternteile auf das Neugeborene … nun ja, eben zufällig überträgt. Im Falle von CountFreakulla äußerte sich das in einem grimmig dreinblickenden Kind mitsamt Zigarette im Mund:

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Die Kippe im Mund des Babys löst bei der Community heiteres Gelächter aus, die sich darüber lustig macht, dass man in Tomodachi Life offensichtlich "mit einer Nikotinabhängigkeit geboren werden kann".

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Das wirft aber auch Fragen auf, wie geeignet Zorro und Sanji wirklich als Eltern sind – "EepyEwpert" fragt etwa, wie schlecht zwei Väter denn sein müssen, die ihrem Baby schon in frühen Lebensjahren überhaupt eine Zigarette gewähren.

Was waren bisher eure verrücktesten Erlebnisse in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden?