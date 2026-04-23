Tomodachi Life 2: Alle 13 Gebäude und wie ihr sie freischaltet

In Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden gibt es 13 Gebäude. Wir zeigen euch, welche das sind und wie ihr sie bekommt.

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Jonas Herrmann
23.04.2026 | 13:26 Uhr

Wir zeigen euch alle Gebäude in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden. Wir zeigen euch alle Gebäude in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden.

Der Insel-Ausbau ist eines der wichtigsten Elemente von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden. Im Spiel gibt es eine Reihe von Gebäuden, die mit der Zeit freigeschaltet werden. Welche das sind, verraten wir euch hier.

Tomodachi Life: Das sind die 13 Gebäude

Vorab muss gesagt werden, dass die einzelnen Häuser der Miis nicht mitgezählt werden. Jeder Mii bekommt ein eigenes Häuschen, nachdem er erstellt wurde. Bis zu acht Miis können zusammenziehen, wodurch größere Häuser entstehen.

Video starten 22:00 Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct

In diesem Artikel geht es aber um die Gebäude, in denen sich Geschäfte und Aktivitäten befinden und die neue Spielelemente freischalten. Von denen gibt es insgesamt 13 Stück:

  • Supermarkt: Essen und Getränke kaufen
  • Wunschbrunnen: Level aufsteigen, Spenden sammeln, neue Items und Eigenarten freischalten
  • Boutique: Kleidung kaufen
  • Renovierungszentrum: Neue Inneneinrichtung kaufen
  • Pfandhaus: Schätze verkaufen
  • Inseldesignzentrum: Deko-Objekte für die Insel kaufen
  • Werkstatt: Neue Schätze und Items designen
  • Restaurant: Ein Ort zum Treffen für die Miis
  • Schatzladen: In der Werkstatt hergestellte Schätze kaufen
  • Fotostudio: Fotos mit den Miis machen
  • Nachrichtensender: Regelmäßige Mii-News
  • Marktplatz: Morgens, mittags und abends gibt es hier wechselnde Sonderangebote
  • Riesenrad: Ein Ort zum Treffen für die Miis

Wenn ihr ein Gebäude freigeschaltet habt, könnt ihr es im Inseldesignzentrum auch nochmal kaufen, falls ihr mehrere Versionen davon auf der Insel haben wollt. Nur der Wunschbrunnen ist einzigartig.

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So werden neue Gebäude freigeschaltet

Die Gebäude werden nicht zwingend immer in derselben Reihenfolge freigeschaltet, können aber nicht verpasst werden. Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

  • Supermarkt: Tutorial
  • Wunschbrunnen: Ein Mii aufleveln
  • Boutique: drei Miis erstellen
  • Renovierungszentrum: vier Miis erstellen und mindestens zwei Freundschaften haben
  • Pfandhaus: Einen Schatz durch ein Minispiel erhalten
  • Inseldesignzentrum: fünf Miis erstellen
  • Werkstatt: sieben Miis erstellen
  • Nachrichtensender: sieben Miis erstellen
  • Restaurant: acht Miis erstellen
  • Marktplatz: acht Miis erstellen
  • Schatzladen: Ersten Schatz in der Werkstatt erstellen
  • Fotostudio: zehn Freundschaften zwischen Miis bekommen
  • Riesenrad: Zwei Miis dazu bringen, ihre Liebe zu gestehen

Spielt einfach das Spiel, erstellt fleißig Miis und kümmert euch um ihre Probleme, dann solltet ihr mit der Zeit alle Gebäude bekommen. Als wir alle Gebäude freigeschaltet hatten, haben 13 Miis auf unserer Insel gelebt.

Habt ihr schon alle Gebäude in Tomodachi Life freigeschaltet? Wie gefällt euch das Spiel bisher?

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Genre: Simulation

Release: 2026 (Switch)

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