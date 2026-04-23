Tomodachi Life 2: Alle 13 Gebäude und wie ihr sie freischaltet

Wir zeigen euch alle Gebäude in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden.

Der Insel-Ausbau ist eines der wichtigsten Elemente von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden. Im Spiel gibt es eine Reihe von Gebäuden, die mit der Zeit freigeschaltet werden. Welche das sind, verraten wir euch hier.

Tomodachi Life: Das sind die 13 Gebäude

Vorab muss gesagt werden, dass die einzelnen Häuser der Miis nicht mitgezählt werden. Jeder Mii bekommt ein eigenes Häuschen, nachdem er erstellt wurde. Bis zu acht Miis können zusammenziehen, wodurch größere Häuser entstehen.

22:00 Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct

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In diesem Artikel geht es aber um die Gebäude, in denen sich Geschäfte und Aktivitäten befinden und die neue Spielelemente freischalten. Von denen gibt es insgesamt 13 Stück:

Supermarkt: Essen und Getränke kaufen

Essen und Getränke kaufen Wunschbrunnen: Level aufsteigen, Spenden sammeln, neue Items und Eigenarten freischalten

Level aufsteigen, Spenden sammeln, neue Items und Eigenarten freischalten Boutique: Kleidung kaufen

Kleidung kaufen Renovierungszentrum: Neue Inneneinrichtung kaufen

Neue Inneneinrichtung kaufen Pfandhaus: Schätze verkaufen

Schätze verkaufen Inseldesignzentrum: Deko-Objekte für die Insel kaufen

Deko-Objekte für die Insel kaufen Werkstatt: Neue Schätze und Items designen

Neue Schätze und Items designen Restaurant: Ein Ort zum Treffen für die Miis

Ein Ort zum Treffen für die Miis Schatzladen: In der Werkstatt hergestellte Schätze kaufen

In der Werkstatt hergestellte Schätze kaufen Fotostudio: Fotos mit den Miis machen

Fotos mit den Miis machen Nachrichtensender: Regelmäßige Mii-News

Regelmäßige Mii-News Marktplatz: Morgens, mittags und abends gibt es hier wechselnde Sonderangebote

Morgens, mittags und abends gibt es hier wechselnde Sonderangebote Riesenrad: Ein Ort zum Treffen für die Miis

Wenn ihr ein Gebäude freigeschaltet habt, könnt ihr es im Inseldesignzentrum auch nochmal kaufen, falls ihr mehrere Versionen davon auf der Insel haben wollt. Nur der Wunschbrunnen ist einzigartig.

So werden neue Gebäude freigeschaltet

Die Gebäude werden nicht zwingend immer in derselben Reihenfolge freigeschaltet, können aber nicht verpasst werden. Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

Supermarkt: Tutorial

Tutorial Wunschbrunnen: Ein Mii aufleveln

Ein Mii aufleveln Boutique: drei Miis erstellen

drei Miis erstellen Renovierungszentrum: vier Miis erstellen und mindestens zwei Freundschaften haben

vier Miis erstellen und mindestens zwei Freundschaften haben Pfandhaus: Einen Schatz durch ein Minispiel erhalten

Einen Schatz durch ein Minispiel erhalten Inseldesignzentrum: fünf Miis erstellen

fünf Miis erstellen Werkstatt: sieben Miis erstellen

sieben Miis erstellen Nachrichtensender: sieben Miis erstellen

sieben Miis erstellen Restaurant: acht Miis erstellen

acht Miis erstellen Marktplatz: acht Miis erstellen

acht Miis erstellen Schatzladen: Ersten Schatz in der Werkstatt erstellen

Ersten Schatz in der Werkstatt erstellen Fotostudio: zehn Freundschaften zwischen Miis bekommen

zehn Freundschaften zwischen Miis bekommen Riesenrad: Zwei Miis dazu bringen, ihre Liebe zu gestehen

Spielt einfach das Spiel, erstellt fleißig Miis und kümmert euch um ihre Probleme, dann solltet ihr mit der Zeit alle Gebäude bekommen. Als wir alle Gebäude freigeschaltet hatten, haben 13 Miis auf unserer Insel gelebt.

Habt ihr schon alle Gebäude in Tomodachi Life freigeschaltet? Wie gefällt euch das Spiel bisher?