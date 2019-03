In One Piece bekommen es Monkey D. Ruffy und seine Piraten-Kollegen von der Strohhutbande immer wieder mit dem Gesetz zu tun. Die Marine sieht das bunte Treiben der Protagonisten irgendwie nicht gern. So werden immer wieder hohe Summen auf den Kopf der Bande ausgesetzt: Die Wanted-Poster genießen in der Reihe mittlerweile eine Art Kultstatus. Bald könnt ihr sogar selbst welche basteln.

One Piece: World Seeker bekommt ein Gratis-Update spendiert, wie bereits angekündigt wurde. Das Update bietet unter anderem auch die Möglichkeit, eigene Wanted-Plakate ganz nach euren eigenen Vorstellungen zu designen.

Fotomodus kommt: Das One Piece-Spiel World Seeker wird unter anderem um einen eigenen Fotomodus erweitert. Der lässt euch alles Mögliche an den Screenshots verändern, wie zum Beispiel die Farbgebung oder Rahmen.

Wanted-Poster selbst gemacht: Einer der Hintergrund-Rahmen im Fotomodus verpasst dem Bild den perfekten Wanted-Plakat-Look. Davon hätte es zwar ruhig noch ein bisschen mehr sein dürfen, aber die Möglichkeit an sich ist schon mal großartig für alle Fans der Manga- und Anime-Reihe.

Hier könnt ihr euch den Fotomodus in Aktion ansehen:

ONE PIECE World Seeker will have a free update coming in April! Get ready for the all-new Photo Mode to capture your favorite moments from the game!



Order your copy of ONE PIECE World Seeker for PS4, X1, or PC: https://t.co/NXu5fAjDIX #OPWS