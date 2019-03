One Piece: World Seeker - Liste aller Anime-Charaktere im Spiel

In One Piece: World Seeker verlassen Ruffy und die Strohhutbande ihre heiß geleibte Thousand Sunny und stromern über die Gefängnisinsel Jewel Island. Da scheinen sie jedoch nicht die einzigen gewesen zu sein, denn schon in den ersten Trailern sahen wir einen ganzen Haufen an altbekannten Freunden und Feinden aus Manga und Anime.

Wir haben für euch alle Helden und Bösewichte aufgezählt, die wir bis jetzt in One Piece: World Seeker entdeckt haben.

Spoilernotiz: Wir versuchen, so wenig wie möglich über die Figuren zu verraten. Zum Beispiel erwähnen wir keine wichtigen Tode oder Plottwists, wohl aber die aktuelle Position vieler.

Die Strohhutbande

Nami - Nami gehört zu Ruffys ältesten Verbündeten. Sie war bereits auf der Flying Lamb die Navigatorin und ist es auch auf der Thousand Sunny. Ihr Ziel ist es, eine Karte der gesamten Welt anzufertigen. Auf Prison Island hat sie zumindest genügend Gelegenheit, sich die Gegend einmal genauer anzusehen. Nami bringt im Spiel regelmäßig Gegenstände von ihren Streifzügen mit.

Niko Robin - Robin ist Archäologin und träumt davon, das Rio-Porneglyph zu finden. Bevor sie Teil der Strohhutbande wurde, war sie die Vize-Chefin der Geheimorganisation "Baroque-Firma". Sie verfügt wie Ruffy über Teufelskräfte. Robin geht für uns auf der Insel auf Erkundungstour.

Franky - Cyborg Franky ist der Schiffszimmermann der Thousand Sunny, der sich aktuell unter einem Decknamen vor der Weltregierung versteckt. Im Spiel können wir bei ihm Ausrüstung und Kleidung craften.

Tony Chopper - Chopper sieht drollig aus, kann sich aber in einen riesigen, starken Elchmann verwandeln. Im Anime ist er der Schiffsarzt der Bande, bei unserer ersten Begegnung mit Chopper im Spiel brachte er uns einen Haufen Ressourcen von einem Waldspaziergang zurück.

Lorenor Zorro - Zorro war der allererste, der Ruffys Piratenbande beitrat. Sein Traum ist es, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Auf Prison Island sollte er bei der Menge an Marinesoldaten genügend Möglichkeiten zum Üben bekommen.

Sanji - Sanji sorgt auf der Thousand Sunny als Schiffskoch dafür, dass die Crew immer Essen auf dem Tisch stehen hat. Auch im Spiel versorgt er die Bande mit Lunchpaketen die dafür sorgen, dass Nami, Robin und Co mit mehr Beute zurückkehren.

Brook - Das Skelett Brook ist der Musiker der Strohhutbande. Auf der Thousand Sunny gibt er dadurch quasi den Ton an. Sein knochiges Selbst verdankt er einer Teufelsfrucht, die ihn nach seinem Tod wieder hat auferstehen lassen. Auch er kann von uns auf Streifzüge geschickt werden.

Lysop - Lysop ist Scharfschütze auf der Thousand Sunny und ein Kind berühmter Eltern. Sein Traum ist es, der beste Schütze der Meere zu werden. Im Spiel stellt er, wie Franky, Ausrüstung und Kleidung für uns her.

Verbündete

Jeanne - Die Anführerin des Widerstandes gegen die Marinebesetzung ist jung, aber schon sehr entschlossen. Sie übernahm die Position der Rädelsführerin von ihrer Mutter, die vor Jahren von einem Piraten getötet worden sein soll. Am wichtigsten ist ihr, den Frieden auf der Insel wieder herzustellen. Die Figur der Jeanne wurde extra für das Spiel entworfen.

Sabo - Sabo kennt Ruffy schon seit seiner Kindheit. Eine Zeit lang glaubten sowohl Ruffy als auch Ace, dass er tot sei, doch auf Dress Rosa tauchte er wieder auf. Sabo hat eine Feuerfrucht gegessen und kann sich seitdem komplett in Feuer verwandeln.

Trafalgar Law - Trafalgar D. Water Law ist der Kapitän der Heart-Piratenbande, gleichzeitig ist er auf seinem Schiff der Arzt. Er stand mit der Marine auf gutem Fuß, bis die Allianz mit der Strohhutbande dazu führte, dass er degradiert wurde. Was hat der wohl auf Prison Island zu suchen?

Marine und Regierung

Akainu - Akainu, mit echtem Namen Sakazuki, ist einer der wichtigsten Widersacher Ruffys, da er für einen großen Verlust in dessen Leben verantwortlich ist. Er war zu einem Zeitpunkt Großadmiral in der Marine und hat von der Magma-Frucht gegessen, die ihn Magma erzeugen lässt.

Aokiji - Während seiner Mitgliedschaft in der Marine war er Admiral, was ihm auch den Namen Aokiji eingebracht hat. Sein tatsächlicher Name ist Kuzan. Aktuell ist er, ohne spoilern zu wollen, auf weniger ehrenhaften Pfaden unterwegs, die ihn auch nach Prison Island bringen könnten. Er aß von der Gefrierfrucht und kann Eis erschaffen so wie selbst zu Eis werden.

Fujitora - Der fliederfarbene Tiger, wie sein Name übersetzt wird, heißt eigentlich Issho. Den Namen Fujitora nahm er an, als er bei der Marine Admiral wurde. Er war zu einem Zeitpunkt Admiral und hat von der Druck-Frucht gegessen, die ihn die Schwerkraft manipulieren lässt.

Isaac - Isaac wurde, wie Jeanne, eigens für World Seeker entworfen. Er regiert im Auftrag der Marine über Prison Island und widmet sich dort ganz seiner Forschung mit Seestein, das die Teufeslfruchtkräfte außer Kraft setzen kann. Isaac hat mit einem Gerücht dafür gesorgt, dass die Strohhutbande überhaupt erst nach Prison Island aufbrach.

Rob Lucci - Rob Lucci ist Teil einer Geheimorganisation gewesen, hat jedoch auch die Erfahrung machen müssen, von der Weltregierung gejagt zu werden. Er hat von der Leopardenfrucht gegessen und kann sich in einen Leopardenmenschen verwandeln.

Smoker - Vizeadmiral White Hunter Smoker ist ein Gegner Ruffys, der uns bei unserer ersten Begegnung auf der Insel direkt verhaften will. Er hat von der Smoke-Frucht gegessen und kann sich in Rauch verwandelt, was den Kampf gegen ihn erschwert. Mit Hilfe des Karma-Systems können wir im Spiel in seiner Gunst aufsteigen.

Tashigi - Tashigi ist eine Gefolgsfrau Smokers, und deswegen meistens dort, wo man auch ihn finden kann. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, pberall auf der Welt Schwerter aufzusammeln, damit sie nicht bei für sie niederen Berufsgruppen wie Piraten oder Kopfgeldjägern vergammeln.

Bartholomew Kuma - Im deutschen Bartholomäus Bär, war ehemals einer der sieben Samurai der Meere. Mittlerweise ist er jedoch Teil der Pacifista, einer Cyborg-Veriante der Marine. Den Pacifista begegnen wir das erste Mal, wenn wir Franky im Spiel aus einem Gefängnis befreien.

Piraten und andere Verbrecher

Yonji, Niji und Ichiji Vinsmoke - Die drei Brüder gehören zur Vinsmoke-Familie, die früher das Königreich Germa regierte. Mittlerweile ist das Reich nicht mehr, doch die Familie ist immer noch berüchtigt: In der Unterwelt sind sie als Attentäter aktiv. Ein Markenzeichen der Familie sind die ausdrucksstarken Augenbrauen, die wir auch an einem anderen Charakter dieser Liste gesehen haben.

Crocodile - Sir Crocodile war einer der sieben Samurai der Meere und Geschäftspartner von Nico Robin, als diese noch Teil der Baroque-Firma war. Er hat von der Sand-Frucht gegessen und kann deswegen Sand kontrollieren, sich in Sand auflösen und Lebewesen bei Berührung alles Wasser entziehen.

Das sind alle Figuren, von deren Existenz wir im Spiel wissen. Wir erweitern die Liste, sobald neue Ingame-Bilder erscheinen oder neue Figuren bestätigt werden. Wen würdet ihr euch noch im Spiel wünschen?