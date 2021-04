Es scheint kein Ende in Sicht zu sein. Viele Spieler:innen haben in Outriders aktuell mit einem Bug zu kämpfen, der das gesamte Inventar auslöscht - sogar die Kleidung, die ihr ausgerüstet habt. Aktuell arbeiten die Verantwortlichen von Square Enix und People Can Fly mit Hochdruck an einer Lösung, doch ihr könnt euch auch ganz einfach selbst behelfen.

So könnt ihr den Inventar-Bug verhindern

Auf Twitter veröffentlichten die Verantwortlichen einen Trick, mit dem ihr euch schnell selbst behelfen könnt. Dieser soll den Inventar-Bug umgehen und euren Loot vor dem ewigen Aus retten.

Wie funktioniert der Trick? Der Trick ist simpler, als gedacht: Sobald ihr bemerkt, dass euer Inventar verschwunden ist, sollt ihr das Spiel sofort schließen, beispielsweise mit der Tastenkombination ALT+F4 auf dem PC oder dem Abwürgen der Konsole, und neustarten.

Doch im Tweet wird von einer "potentiellen Präventionsmethode" gesprochen. Deshalb kann es sein, dass ihr dem Inventar-Bug trotzdem nicht entkommen könnt und euer Loot erst einmal verloren ist.

Entschädigung ist auf dem Weg

Als Dankeschön für frustriete Outriders-Fans soll es ein Wiedergutmachungs-Paket geben, das nicht nur eine legendäre Waffe, sondern auch eine gewisse Menge Titan und ein neues Emote enthält. Doch dabei soll es nicht bleiben, neben den Gratis-Items versucht das Entwicklerteam trotzdem noch, euren Loot wiederherzustellen.

Achtung: Die Waffen, die ihr verloren habt, werden nicht 1:1 wiederhergestellt. Es werden nur die seltensten Items wiederhergestellt. Außerdem werden die wiederhergestellten Items nicht die Werte der verlorengegangenen Items haben.

Inventar-Bug löscht euren Loot

Der Inventar-Bug tritt verhältnismäßig häufig auf, wenn Spieler:innen an Expeditions-Missionen in fremden Lobbys teilnehmen. Sobald der Charakter frühzeitig aus der Lobby geworfen wird, kann es passieren, dass das Spiel die Ausrüstung beim nächsten Start nicht mehr registriert. Besonders ärgerlich: Einige Spieler:innen haben so einen Fortschritt von über 100 Spielstunden verloren.

