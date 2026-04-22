Das Cozy-RPG Palia kündigt Pferde und das nächste große Update an: Alle Infos zur Roadmap 2026

Die kommende Palia-Erweiterung The Royal Highlands wurde enthüllt.

Entwickler Singularity 6 hat neue Details zum kommenden Palia-Update The Royal Highlands verraten. Neben den inhaltlichen Neuerungen der großen Erweiterung wissen wir nun auch, wann es genau losgeht.

Das steckt in Palia: The Royal Highlands

Ab dem 12. Mai 2026 könnt ihr euch auf die neue Abenteuerzone freuen. Die königlichen Hochlande bestechen durch goldene Landschaften und magischen Bernstein. Außerdem könnt ihr neben Storyquests das wohl wichtigste Gameplay-Feature kennenlernen: Reittiere!

7:50 Palia enthüllt neue Erweiterung The Royal Highlands und noch mehr Inhalte für 2026

Autoplay

Laut den Devs geht es erstmal mit drei Pferde-Rassen los. Es klingt aber danach, als seien für die Zukunft auch weitere Wesen möglich. In den Royal Highlands werdet ihr die flinken Vierbeiner auch brauchen, denn auf der weitläufigen Map seid ihr zu Fuß deutlich länger unterwegs, als ihr das bisher aus Palia gewohnt seid (via Singularity 6). Aber keine Sorge: Ihr müsst euer edles Ross zwar im neuen Areal freischalten, könnt aber auch “in den meisten offenen Gebieten” damit herumreiten.

Und wie es sich gehört könnt ihr dank der Pferdezucht auch Tiere mit unterschiedlichen optischen und spielerischen Eigenschaften im Stall züchten.

Hier seht ihr die offizielle Palia-Roadmap für den Sommer 2026.

Zusätzlich hat das Royal Highlands-Update noch mehr Inhalte im Gepäck, darunter auch wieder mehr Möglichkeiten zum Gestalten von Häusern und Grundstücken.

Diese Inhalte gibt’s außerdem:

neuer NPC: Eshelon

neue Storyquests

neue Items im Baumodus für Häuser und Grundstücke

mehr Stockwerke beim Bauen

neue Möbel und Deko-Gegenstände

neue Lagerkiste mit erhöhter Lager-Kapazität

verbessertes Färben von Kleidung

Darüber hinaus teast Singularity 6 den “Sunkissed Summer” an. Dahinter verbergen sich mehrere Patches, die im Laufe des Sommer 2026 veröffentlicht werden sollen. Genauere Details verrät das Team aber noch nicht, allerdings dürfen sich Riffroc-Fans wohl auf etwas Liebe für das niedliche Tierchen freuen.

Da Palia den Meilenstein von 10 Millionen Spielenden geknackt hat, gibt’s außerdem ab sofort Gratis-Items abzustauben – darunter zwei Premium-Outfits! Mehr dazu erfahrt ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Royal Highlands-Update und welche Features wünscht ihr euch für Palia als nächstes?