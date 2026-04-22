Palia enthüllt neue Erweiterung The Royal Highlands und noch mehr Inhalte für 2026

In diesem Video stellen die Devs von Singularity 6 das kommende Palia-Update The Royal Highlands näher vor. Neben der komplett neuen Map und Storyinhalten finden Reittiere als neues Gameplay-Feature ihren Weg ins Spiel. Zukünftig seid ihr also deutlich flotter in der Fantasywelt unterwegs. Außerdem gibt's einen neuen NPC, mehr Teile zum Dekorieren eurer Häuser und mehr.

Palia: The Royal Highlands erscheint am 12. Mai 2026 und ist ein kostenloses Update für das Cozy-RPG.