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Palia enthüllt neue Erweiterung The Royal Highlands und noch mehr Inhalte für 2026

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Palia enthüllt neue Erweiterung The Royal Highlands und noch mehr Inhalte für 2026

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Maximilian Franke
22.04.2026 | 11:45 Uhr

In diesem Video stellen die Devs von Singularity 6 das kommende Palia-Update The Royal Highlands näher vor. Neben der komplett neuen Map und Storyinhalten finden Reittiere als neues Gameplay-Feature ihren Weg ins Spiel. Zukünftig seid ihr also deutlich flotter in der Fantasywelt unterwegs. Außerdem gibt's einen neuen NPC, mehr Teile zum Dekorieren eurer Häuser und mehr.

Palia: The Royal Highlands erscheint am 12. Mai 2026 und ist ein kostenloses Update für das Cozy-RPG.
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