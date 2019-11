Pantimos' mögliche Weiterentwicklung sieht wirklich komisch aus

Pokémon Schwert und Schild entführt uns bekanntermaßen in die neue Galar-Region. Und die wartet nicht nur mit komplett neuen Pokémon auf, sondern auch mit überraschenden Weiterentwicklungen bereits bekannter Taschenmonster. So wird Porenta schon bald zu Sir Lauchzelot - und auch Pantimos darf wahrscheinlich endlich den nächsten Schritt in der Evolution machen.

Sagt Hallo zu Mr. Rime!

Im neusten, japan-exklusiven Trailer zu Pokémon Schwert und Schild, können Fans ab Minute 0:48 nämlich eine sehr interessante Entdeckung machen. Neben einem eher skeptisch dreinblickenden Lapras, ist auch ein seltsames Monster mit Melone, Gehstock und Schnurrbart zu sehen:

Durch diverse Leaks zu Pokémon Schwert und Schild wissen wir aber bereits, dass Mr. Mime (der englische Name von Pantimos) mit Mr. Rime eine neue Version spendiert bekommen soll.

Und niemand kann mir erzählen, dass das hier nicht verdächtig nach einer Version oder Weiterentwicklung von Pantimos aussieht:

Was soll Mr. Rime darstellen? Auf dem ersten Blick ist schwer zu erkennen, was genau das (britische?) Motto von Mr. Rime ist. Wenn wir uns aber vor Augen halten, dass Pantimos einen clownesken Charakter darstellt, fällt die Einordnung leicht - wir haben unser erstes Charlie Chaplin-Pokémon.

