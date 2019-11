Nach einer Reihe an Leaks hatte sich nach und nach der vollständige Pokédex von Pokémon Schwert und Schild abgezeichnet. Insgesamt haben es nur etwa 400 Taschenmonster ins Spiel geschafft und auch jede Menge Fanlieblinge waren nicht unter den ausgewählten Pokémon zu finden. Nicht einmal die Gen 1-Starter Bisasam und Shiggy sind dabei.

Mit der Aussage, dass nach Launch auch keine weiteren Pokémon hinzugefügt werden sollen, ließ Entwickler Game Freak dann jede Hoffnung sterben.

Zum Glück gibt es aber Dataminer, denn die haben jetzt eine wichtige Entdeckung gemacht. Abseits des 400 Pokémon umfassenden Pokédex' wurden nämlich die Modelle und Charakterwerte von 35 weiteren Monstern im Spielcode von Pokémon Schwert und Schild ausmachen können.

Beyond the known count in the Galar Dex, there are 35 other species that have stats and models (which explains Melmetal sprite). Kanto & Alola starters, and some legendaries. 435 species available in total! https://t.co/JYOQhbktCE