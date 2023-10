'Erste physische Disk, die nicht funktioniert' - Spider-Man 2-Spieler haben ein riesiges Problem mit der Disk und nichts scheint zu helfen

Spider-Man 2 ist da, aber die Diks-Version macht offenbar bei manchen Fans Probleme.

Normalerweise sind Käufer*innen der physischen Disk-Version von Spielen fein raus: Auch wenn das Internet ausfällt oder die Leitung lahm ist, können sie schnell loslegen und neue Spiele spielen. Bei Marvel's Spider-Man 2 scheint es aber teilweise genau andersherum zu sein. Hier haben die mit der Digital-Version mehr Glück, es gibt nämlich wohl massive Probleme bei der Installation von dem Datenträger – zumindest bei einigen Fans.

Spider-Man 2-Installation hängt bei 36 %: Es gibt offenbar Probleme mit kaputten Disks

Darum geht's: Spider-Man 2 ist da. Im Nachfolger zu Spider-Man: Miles Morales schwingen wir uns sowohl als Peter Parker als auch als Miles durch New York, dieses Mal auch mit Queens und Brooklyn. Das PS5-Exclusive glänzt mit einer wilden Action-Achterbahn, kurzen Ladezeiten und bombastischer Grafik.

Dementsprechend heimst Entwicklerstudio Insomniac eine Traumwertung nach der anderen ein. Auch im GamePro-Test zu Spider-Man 2:

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Habt ihr Installationsprobleme? Auf Reddit, ResetEra und Co häufen sich aktuell die Berichte frustrierter Spieler*innen, die Spider-Man 2 momentan gar nicht erst auf ihrer PS5 installieren können. Dabei geht es nur um die physische Version und wohl auch nur manche Disks. Kommt es zu dem Problem, bleibt die Installation aber anscheinend immer bei 36 % stehen.

Nichts scheint zu helfen: Alle möglichen Versuche, die Installation dann doch noch zu beenden, laufen offenbar ins Leere. Offline installieren, die Daten löschen und das Ganze von vorn installieren, die Datenbank neu aufbauen oder den System-Cache löschen bringt wohl alles nichts. Das Problem tritt sogar auf einer zweiten Konsole auf.

Fehlerhafte Disks? Allerdings kämpfen nicht alle Käufer*innen mit diesen Schwierigkeiten. Die haben offenbar einfach mit irgendwie fehlerhaften Datenträgern zu tun. Zum Glück sind aber eben wohl nicht alle davon betroffen und woran es liegt oder was dagegen getan werden kann, bleibt unklar.

Sony und Insomniac wissen wohl Bescheid: Auf ResetEra gibt es mittlerweile mehrere Beiträge von Usern, die sich an Insomniac gewandt haben und an Sony verwiesen wurden. Dort werde das Problem untersucht, Insomniac selbst könne nichts tun. Also sind die Verantwortlichen also zumindest über die Problematik im Bilde.

Also was jetzt tun? Allem Anschein nach müssen sich die Betroffenen eine Ersatz-Disk organisieren und einfach darauf hoffen, mit dem neuen Datenträger mehr Glück zu haben. Ein Patch wird das Ganze wohl vorerst nicht so einfach lösen können, wenn die Disks irgendwie beschädigt oder fehlerhaft sind.

Habt ihr das Problem auch bemerkt? Kennt ihr vielleicht eine Lösung? Oder spielt ihr schon fleißig und konntet auch von Disk problemlos installieren?