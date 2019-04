Pionier Friedhof in Days Gone - Fundorte aller drei Nester

In Days Gone müsst ihr als Teil einer optionalen Open World-Aufgabe Infizierte Zonen befreien und Nester verbrennen. Der Pionier Friedhof ist eine der allerersten Zonen, auf die ihr im Verlauf der Story stolpert. Jedoch sind die Nester dort nicht ganz so einfach zu finden. Wir zeigen euch, wo sie sind.

Wichtig: Stellt vorher sicher, dass euer Bike aufgetankt ist und ihr genügend Waffen und Molotowcocktails dabei habt, um die Nester auszubrennen.

Pionier-Friedhof: Fundort Nest 1

Das erste Nest befindet sich auf den Friedhof selbst. Seid vorsichtig, wenn ihr ihn betretet, einige Freaker tummeln sich in der Nähe herum. Wollt ihr keinen Stress, dann schaltet sie schleichend aus.

Pionier-Friedhof: Fundort Nest 2

Für Nest Nummer 2 müsst ihr euch in den Westen des Gebiets begeben. Im Zuge der Leon-Mission kommt ihr hier allerdings ohnehin vorbei. Erledigt erst die Mission, kümmert euch anschließend um das Nest.

Pionier-Friedhof: Fundort Nest 3

Das dritte Nest ist etwas schwerer zu finden als der Rest. Es befindet sich in der Nähe der Straße, die zum Friedhof führt.

Hier könnt ihr euch die Standorte der Freaker-Nester auf dem Pionier-Friedhof und in der Nähe noch einmal im Video ansehen:

In unserem Special verraten wir euch 13 Tipps und Tricks zu Days Gone, die euch den Überlebenskampf erleichtern.