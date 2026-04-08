Sony sucht den Superfan: PlayStation-Macher wollen eure Gesichter einscannen und sie in Exclusives bringen und das müsst ihr dafür tun

Ihr wolltet schon immer mal in einem eurer Lieblingsspiele auftauchen und habt insbesondere Gran Turismo 7 in euer Herz geschlossen? Dann könnte The Playerbase etwas für euch sein.

David Molke
08.04.2026 | 10:56 Uhr

Sonys The Playerbase-Programm soll Fans einscannen und in Spielen wie Gran Turismo 7 auftauchen lassen. Sonys The Playerbase-Programm soll Fans einscannen und in Spielen wie Gran Turismo 7 auftauchen lassen.

Für einen PlayStation- und Gran Turismo 7-Fan könnte noch dieses Jahr ein großer Traum in Erfüllung gehen: Wer sich bewirbt und durchsetzt, soll eingescannt werden und dann in Sonys First Party-Rennspiel auftauchen. Das nennt sich The Playerbase und ist erst der Anfang: Es sollen noch andere Spiele hinzukommen.

The Playerbase: Sony will eure Gesichter scannen

Der Werbeslogan für die Kampagne dreht sich darum, dass diejenigen, die Teil der PlayStation-Geschichte sind, jetzt auch Teil ihrer Zukunft werden können. Soll heißen: Wer richtig großer PlayStation- und Gran Turismo 7-Fan ist, kann sich womöglich bald selbst im Spiel bewundern. Aber eines nach dem anderen.

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Ihr könnt euch auf der offiziellen The Playerbase-Seite von Sony ab sofort bewerben. Dort müsst ihr einige Fragen über euch und eure Beziehung zu den First Party-Spielen von Sony beantworten und außerdem die Informationen eures PlayStation-Accounts teilen.

Wenn ihr interessant genug seid, kommt ihr eine Runde weiter und sollt ein Video-Interview mit einigen PlayStation-Menschen führen. Aus allen Personen, die zu diesen Interviews eingeladen wurden, wird dann die oder der beste Kandidat*in ausgewählt.

Am Ende des Prozesses steht dann die Möglichkeit, von einem Visual Arts-Studio in Los Angeles eingescannt und in Gran Turismo 7 eingebaut zu werden. Euer Gesicht könnte dann also im Spiel auftauchen.

Außerdem wird dieser auserwählte Fan auch noch am Design-Prozess eines Fantasy-Logos und eines individuellen Vehikel-Looks beteiligt. Beides taucht dann selbstverständlich ebenfalls in Gran Turismo 7 auf.

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Das müsst ihr dafür tun:

Das Kleingedruckte klingt ziemlich abgefahren. Ausgewählt wird nämlich nur die Person, deren Bewerbung besonders originell war und eine ganz besondere Leidenschaft für die PlayStation Studios und ihre Spiele zeigt. Auch eine persönliche Verbindung zur Fangemeinde soll nachgewiesen werden.

Ebenfalls zuträglich:

"Dein nachweisliches Engagement für die Marke 'PlayStation', belegt durch den Besitz von PlayStation-Produkten, Abonnements, gespielten Spielen, gespielten Stunden usw., und dein nachweisliches Engagement für Polyphony Digital, das durch den Besitz von Spielen dieser Studios, gespielte Stunden, Anzahl und Art der erhaltenen Spieltrophäen usw. bewiesen wird."

Das klingt, als solltet ihr Gran Turismo 7 am besten schon ein paar Hundert Stunden gespielt und zudem sämtliche Trophäen freigeschaltet haben. Aber das war natürlich noch nicht alles.

Nach den Interviews wird eine Person ausgewählt, die besonders "authentische Begeisterung für GT 7 zum Ausdruck bringt". Zusätzlich sollte das Interview möglichst viele "teilbare und unterhaltsame Inhalte" hervorbringen und gleichzeitig zeigen, "dass deine Geschichte interessant genug ist, um weitere fesselnde Inhalte zu erstellen".

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Gran Turismo 7 ist nur das erste von mehreren Spielen: Laut Sony kommen noch einige andere Titel hinzu. Welche das sein werden, wurde noch nicht verraten. Wie lange das Programm läuft und wie viele First Party-Spiele noch ausgewählt werden, wissen wir leider ebenfalls nicht. Aber auf der The Playerbase-Seite sind zumindest noch zwei Fragezeichen-Kacheln vorhanden, es dürften also wohl mindestens noch zwei Titel dazukommen.

Bewerbt ihr euch? Auf welche anderen Spiele hofft ihr noch, bei welchem würdet ihr euch sofort bewerben?

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