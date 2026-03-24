Neues Pokémon Stadium hat Release: Champions erscheint bereits in wenigen Tagen

Pokémon Champions erscheint bereits in wenigen Tagen.

Zwar ist Pokémon Pokopia erst wenige Wochen alt, dennoch könnt ihr euch bereits in wenigen Tagen auf den Release eines neuen Spiels mit den Taschenmonstern freuen. So hat Nintendo vor wenigen Minuten in einem Übersichtstrailer mehr über Pokémon Champions verraten. Darunter auch, wann der inoffizielle Stadium-Nachfolger erscheint.

Update am 24. März: Wir haben die japanischen Preise für Battle Pass und Co. ergänzt. Sobald es die offiziellen Angaben in Euro gibt, aktualisieren wir den Artikel erneut.

Wann erscheint Pokémon Champions?

Release ist am 08. April 2026 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Für iOS und Android soll das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

Autoplay

Pokémon Champions könnt ihr euch kostenlos herunterladen und losspielen. Alternativ könnt ihr euch auch ein Starter-Pack kaufen, um so beispielsweise die Anzahl eurer Pokémon von 30 auf 80 zu erhöhen.

Das sind die vorläufigen Preise in Yen:

saisonaler Battle Pass: 1.400 Yen (ca. 8 Euro)

1.400 Yen (ca. 8 Euro) Starter Pack: 980 Yen (ca. 5 Euro)

980 Yen (ca. 5 Euro) Abo-Mitgliedschaft: 700 Yen pro Monat (ca. 4 Euro)

700 Yen pro Monat (ca. 4 Euro) Abo-Mitgliedschaft: 7.000 Yen pro Jahr (ca. 40 Euro)

(via Serebii.net)

So spielt sich Pokémon Champions

Champions ist ein reiner Online-Multiplayer-Titel, der von The Pokémon Works entwickelt wird. Im Spiel tretet ihr mit euren Taschenmonstern in großen Arenen gegen andere Trainer*innen an, was vom reinen Spielprinzip natürlich sehr stark an den Nintendo 64-Klassiker Pokémon Stadium erinnert.

An eure Kämpfer gelangt ihr unter anderem über Pokémon Home, indem ihr die gesammelten Taschenmonster aus den Hauptablegern und aus Pokémon Go in Champions transferiert. Zudem ist es möglich, Pokémon für eine bestimmte Zeit zu rekrutieren.

Vor dem Duell wählt ihr sechs Pokémon aus und lasst sie der Reihe nach in rundenbasierten Kämpfen gegen die Taschenmonster eurer Kontrahent*in antreten. In 2vs2 Battles stehen sich hingegen jeweils zwei Pokémon eines Trainers gleichzeitig gegenüber.

Das Spiel soll zum Release mit mehreren Online-Modi erscheinen, darunter private Kämpfen und auch Ranked Matches.

Habt ihr damals Pokémon Stadium gespielt und schaut jetzt in Champions rein? Oder zockt ihr mittlerweile nur noch die Hauptableger?