Pokopia bringt das Gameboy Link-Kabel zurück und das nostalgische 90er-Feature hilft euch sogar beim Pokémon anlocken

Simsala(bim) - durch einen genialen Trick lockt ihr ganz bestimmte Pokémon in eure Pokopia-Welt.

Gegenwart trifft Vergangenheit: Pokopia für die Nintendo Switch 2 ist eines der jüngsten Pokémon-Spiele auf einer der neuesten Konsolen. Doch es hat die Anfänge der Reihe nicht vergessen. Im Spiel könnt ihr euch ein Stück Nintendo-Technologie besorgen, das nicht weniger als 37 Jahre auf dem Buckel hat. Und es ist nicht nur ein schönes Deko-Element, sondern kann sogar etwas.

Wie ein Kniff aus den 90ern euch heute helfen kann

Gemeint ist hier das Link-Kabel, das es seinerzeit als Accessoire zum 1989 erschienenen Gameboy gab. Damit konnten zwei Handhelds verbunden werden, was dafür sorgte, dass einige Spiele gemeinsam gespielt werden konnten.

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

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Auch die ab 1996 erschienenen Pokémon-Spiele nutzten die Technologie. Fans konnten sich treffen und ihre Pokémon tauschen und gegeneinander antreten lassen. Aber nicht nur das, das Link-Kabel diente auch dazu, bestimmte Pokémon zu entwickeln.

Mit diesem Vorwissen hat Tiktoker itsjoeshi anscheinend nun einen genialen Trick entdeckt. Eigentlich ist es ganz einfach: legt man zwei virtuelle Gameboys im Spiel Pokopia nebeneinander, erscheint ein Link-Kabel zwischen ihnen.

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Was ein bloßes Gimmick sein könnte, hat tatsächlich einen praktischen Nutzen. Denn ist das Link-Kabel zwischen den beiden Gameboys erschienen, belohnt euch das Spiel für diesen kleinen Akt der Nostalgie, indem es die Spawn-Wahrscheinlichkeit von bestimmten Pokémon erhöht.

Und ja, es sind genau die, die ihr damals nur über das Link-Kabel bekommen konntet: Gengar, Simsala, Machomei und Geowaz. Falls ihr genau die also noch vermisst, verraten wir euch hier ganz genau, was ihr tun müsst.

Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Bringt euer Umgebungslevel auf 5 in den Funkelnden Himmelsinseln (Skylands). Das geht am leichtesten, indem ihr neue Habitate freischaltet, Pokémon anlockt und schaut, dass es ihnen gut geht. Einige Spieler*innen haben Probleme, den Gameboy freizuschalten. Eine beliebte Lösung ist, vorher den Wolkenkratzer fertigzustellen und die Tinkmaster-Quest abzuschließen. Geht dann zu Professor Tangoloss, wo ihr euch den Gameboy als Deko-Gegenstand holen könnt. Holt euch zwei. Legt sie in eurer Basis nebeneinander auf einen Tisch. Das Link-Kabel sollte automatisch erscheinen.

Es gibt noch Zweifel

Nicht alle Tiktok-User sind von itsjoeshis Tipps überzeugt. Während einige sich bedanken, merken andere an, dass man Simsala ja (auch) durch eine ganz andere Quest freischalten könne. Ein Nutzer behauptet sogar, dass die Spawn-Wahrscheinlichkeit durch das Link-Kabel überhaupt nicht verbessert wird. Ist dieser Tipp am Ende also nichts weiter als heiße Luft?

Zu einem Schluss kommt die Diskussion in den Kommentaren nicht. Die Frage, ob itsjoeshis Behauptung stimmt, bleibt also bestehen. Da es um eine bloße Erhöhung der Spawn-Chance geht, dürfte es schwer sein, die Wahrheit der Behauptung oder ihr Gegenteil zu beweisen. Wir empfehlen euch daher, probiert es einfach aus. Schlimmstenfalls habt ihr einfach eine hübsche 90er-Jahre Referenz auf dem Tisch stehen. Das ist doch auch was.

Welches Stück alte Spiele-Technologie würdet ihr in ein modernes Spiel einbauen? Und welchen Gameplay-Effekt hätte sie?