Pokémon Diamant/Perl: Auch die Starter-Pokémon und Legendarys können Shinys sein

Heute erscheinen Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle für die Nintendo Switch. Wer bereits die Originale gespielt hat, wird es sicher schnell bis zur Top 4 und auf den Thron des Pokémon-Meisters der Sinnoh-Region schaffen. Doch für echte Pokémon-Fans beginnt das Abenteuer erst im Anschluss, wenn es auf die Jagd nach besonders starken Monstern und Shinys geht. Dataminer haben pünktlich zum Launch alle wichtigen Informationen zu den seltenen alternativen Versionen gesammelt (via Reddit).

Welche Pokémon können Shinys sein?

Für alle Shiny-Jäger*innen gibt es eine gute Nachricht: Es gibt kaum Pokémon in Diamant und Perl, die einen Shiny-Lock haben. Ihr könnt also auf fast alle Monster in ihren alternativen Varianten treffen.

Die Ausnahmen: Lediglich die beiden Legendarys Mew und Jirachi haben keine schillernde Version. Die beiden bekommt ihr geschenkt, wenn ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Welche das sind, erfahrt ihr hier:

Starter-Pokémon als Shinys: Ja, auch die drei Anfangs-Pokémon Chelast, Panflam und Plinfa können in der Theorie schillernd sein. Da ihr zu Beginn des Abenteuers euer Glück noch nicht mit einem Item beeinflussen könnt, ist das aber extrem unwahrscheinlich.

Wie bekomme ich die Starter als Shiny? Wer trotzdem nicht auf ein Shiny-Starter verzichten möchte, muss das Spiel eben immer wieder neu starten und bis zur Sequenz spielen, in der wir eines der drei Starter auswählen können. Aber Achtung: Der Auswahlbildschirm zeigt euch noch nicht, ob eines der Monster schillert, das erfahrt ihr erst im Menü.

Eine Übersicht der Starter mit allen Evolutionen, findet ihr hier:

In Diamant und Perl gibt es ein neues Areal für Legendarys:

Alles zu Shinys in Pokémon Diamant und Perl

Was sind Shinys? Bei den Shinys, auf Deutsch auch schillernde Pokémon genannt, handelt es sich um zufällig auftretende Monster, die eine andere Farbgebung haben als normal und mit besseren Stats ausgestattet sind. Die Shinys sind jedoch so selten, dass ihr bei einem normalen Spieldurchgang vielleicht noch nicht einmal auf ein einziges von ihnen trefft.

Wie hoch ist die Chance, auf ein Shiny zu treffen? Wie schon in den anderen Generationen, ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftauchen eines schillernden Taschenmonsters in Pokémon Diamant und Perl 1 zu 4096. Mit dem Shiny-Amulett könnt ihr die Wahrscheinlichkeit auf 1 zu 1365 anheben.

Neues Endgame-Areal für legendäre Pokémon

Genau wie die Starter können auch legendäre Pokémon als Shinys auftreten. Und genau wie bei den Startern könnt ihr auch hier das Spiel immer wieder reseten, bis ihr auf eine schillernde Version trefft. Das wird gemeinsam mit den Stats bei jedem Neustart eines Kampfes neu ausgewürfelt. Insgesamt gibt es über beide Versionen hinweg 19 Legendarys (mit Mew und Jirachi), wobei jeweils vier davon nur in Perl oder Diamant zu finden sind.

Viele dieser legendären Monster treiben sich in einem neuen Gebiet herum, dem Hamanasu-Park. Hier könnt ihr euch im Endgame auf die Suche nach Legendarys und extrem starken Pokémon machen. Und vielleicht trefft ihr dabei auch auf das eine oder andere Shiny.

Geht ihr in Pokémon Diamant/Perl auf Shiny-Jagd oder ist euch das zu aufwendig?