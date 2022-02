Pokémon Diamant/Perl schenkt euch jetzt mysteriöses Pokémon - So fangt ihr es

Der Pokémon Day ist vorbei und es hat wie erwartet haufenweise Ankündigungen gehagelt. Ihr könnt euch aber nicht nur auf Pokémon Purpur und Karmesin samt Gen 9 freuen, sondern auch über diverse neue Inhalte für bereits veröffentlichte Pokémon-Titel. Fans der Switch-Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle bekommen zum Beispiel die Chance auf ein neues, mysteriöses Pokémon: Ihr könnt ab sofort nämlich auch Shaymin fangen.

Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle: So bekommt ihr das mysteriöse Pokémon Shaymin

Darum geht's: Zur Feier des Pokémon Day wurden gestern verschiedene Dinge angekündigt. Die größte Neuigkeit dürfte dabei wohl die 9. Pokémon-Generation mit Pokémon Purpur und Karmesin darstellen. Aber auch die Spieler*innen bereits erschienener wurden mit neuen Inhalten bedacht.

Für Diamant/Perl gibt es zum Beispiel ein neues Mysteriöses Pokémon, das ihr vielleicht schon kennt: Shaymin.

So bekommt ihr Shaymin: Um überhaupt die Chance darauf zu erhalten, Shaymin zu fangen, müsst ihr allerdings einige Voraussetzungen erfüllt haben. Nur, wer bereits den Nationalen Pokédex erhalten hat und in die Ruhmeshalle eingezogen ist aka die Pokémon-Liga der Sinnoh-Region bezwungen hat, bekommt die Möglichkeit, das neue Mysteriöse Pokémon zu ergattern.

Ihr bekommt einen Brief von Professor Eich über das Geheimgeschenk-Menü.

Trefft Professor Eich am Ende der Route 224 und sprecht mit ihm.

Er bittet euch um Hilfe und wenn ihr das tut, taucht das Mysteriöse Pokémon Shaymin auf.

Folgt dem Shaymin und versucht, es eurem Team hinzuzufügen.

Mehr zur Geheimgeschenke-Funktion erfahrt ihr hier:

Pokémon Diamant/Perl Geheimgeschenke freischalten und alle Codes im Überblick

Was hat es mit Shaymin auf sich? Shaymin ist das Dankbarkeitspokémon. Es ist ein Mysteriöses Pokémon vom Typ Pflanze und kann sich nicht auf normalem Weg weiterentwickeln. Aber mit Hilfe der Gracidea-Blume könnt ihr Shaymin in seine Zenitform verwandeln. Dann kann es zusätzlich fliegen und erinnert eher an einen Hirsch als an einen Igel.

Mehr Pokémon-News:

Während Pokémon-Legenden: Arceus und Pokémon Diamant/Perl bereits vor gar nicht so langer Zeit erschienen sind, kommt mit Purpur und Karmesin aka Violet und Scarlet wohl schon ziemlich bald das nächste große Pokémon-Spiel auf uns zu. Der Release soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Wie gefällt euch das neue Mysteriöse Pokémon Shaymin in Diamant und Perl?