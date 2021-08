Pokémon Diamant/Perle-Remake: Trailer zeigt Outfits, Wettbewerbe und mehr

Mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle können wir bald wieder nach Sinnoh zurückkehren, um als Trainer der oder die Beste zu werden und den örtlichen Mysterien nachzugehen. Die Remakes sehen mit ihrem 3D-Chibi-Look zwar etwas ungewohnt aus, das Spielgefühl aus Diamant und Perl soll aber erhalten bleiben.

Als Extra wurden auch einige Funktionen überarbeitet und auch Neuerungen warten auf uns. Welche das sind, haben Nintendo und Game Freak im heutigen Pokémon Presents-Stream vorgestellt.

Mehr Mode, mehr Wettbewerb und ganz viel Deko

Zu den gezeigten Anpassungen zählen unter anderem die überarbeiteten Untergrundhöhlen, die sich unterhalb von Sinnoh befinden. Dort warten im Remake weitere Aktivitäten auf uns, beispielsweise das Ausgraben von Schätzen. Außerdem befinden sich dort, ganz neu, auch die Geheimbasis und Pokémon-Unterschlüpfe.

Pokémon-Unterschlüpfe mit exklusiven Pokémon: Die Geheimbasis ist eine Höhle, die wir mit Pokémon-Statuen dekorieren können. Die sollen aber nicht nur schick aussehen, sondern auch einen Zweck haben. Denn davon sollen die wilden Pokémon abhängen, die wir in den neuen sogenannten Pokémon-Unterschlüpfen antreffen können. Wer sie also wirklich alle fangen will, wird fleißig dekorieren und die Unterschlüpfe durchstreifen müssen.

Weitere Anpassungen:

Partner-Pokémon: Statt alleine durch Sinnoh zu streifen, können uns Pokémon erneut außerhalb des Pokéballs begleiten. Diese Funktion kennen wir bereits als den Originalspielen und aus anderen Ablegern wie Pokémon: Let's Go, Pikachu/Evoli, nur das in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle jetzt jedes verfügbare Pokémon während des gesamten Spiels hinter uns herlaufen kann.

Statt alleine durch Sinnoh zu streifen, können uns Pokémon erneut außerhalb des Pokéballs begleiten. Diese Funktion kennen wir bereits als den Originalspielen und aus anderen Ablegern wie Pokémon: Let's Go, Pikachu/Evoli, nur das in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle jetzt jedes verfügbare Pokémon während des gesamten Spiels hinter uns herlaufen kann. Dekoriert eure Pokébälle: Während der Pokémon-Reise können wir Sticker sammeln, mit denen wir die Pokébälle dekorieren können. Diese verursachen dann beim Wurf spezielle Effekte wie Konfetti, wenn ein Pokémon aus dem Ball springt.

Während der Pokémon-Reise können wir Sticker sammeln, mit denen wir die Pokébälle dekorieren können. Diese verursachen dann beim Wurf spezielle Effekte wie Konfetti, wenn ein Pokémon aus dem Ball springt. Neue Outfits: Während wir in Pokémon Diamant und Perl immer nur die gleichen Klamotten auf unserer Reise anhatten, können wir uns in den Remakes modisch austoben. Wir können neue Outfits kaufen und so unseren Charakter neu einkleiden.

Während wir in Pokémon Diamant und Perl immer nur die gleichen Klamotten auf unserer Reise anhatten, können wir uns in den Remakes modisch austoben. Wir können neue Outfits kaufen und so unseren Charakter neu einkleiden. Super-Wettbewerbs-Shows: Bei Contests können wir unsere Pokémon zum Rhythmus der Musik tanzen lassen und mit Wettbewerbsattacken eine ordentliche Show hinlegen.

Bei Contests können wir unsere Pokémon zum Rhythmus der Musik tanzen lassen und mit Wettbewerbsattacken eine ordentliche Show hinlegen. Konnex-Club: In dem Club können wir entweder über eine lokale Verbindung oder online mit anderen Trainern kämpfen und Pokémon tauschen. Allerdings wird für die Online-Funktionen eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.

Wie das alles aussieht, könnt ihr euch im neuen Trailer von der Pokémon Presents anschauen:

Pokémon Legenden Arceus auf der Pokémon Presents: Auch zum kommenden Pokémon-Spiel Legenden: Arceus gab es Neuigkeiten. Ebenfalls in einem Trailer wurde als Gameplay präsentiert, was es in dem Open World-Titel alles zu erleben gibt. Alles dazu findet ihr hier:

5 0 Mehr zum Thema Pokémon-Legenden: Arceus - Neues Gameplay zeigt die Open World in Aktion

Neue Switch Lite-Edition

Passend zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle wird es auch eine spezielle Switch Lite-Version zu kaufen geben. Die Lite-Edition erinnert mit seinem schwarzen Design, auf der Rückseite mit den legendären Pokémon Dialga und Palkia verziert, an die damalige Nintendo DS Lite-Edition, die 2006 zum Release der originalen Spiele Diamant und Perl erschien.

Die Switch Lite-Edition mit Dialga und Palkia erscheint am 5. November 2021. Ein paar Tage später, am 19. November, kommt dann Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle in den Handel.

Was haltet ihr von den neuen Funktionen in den Pokémon Remakes?