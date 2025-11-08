Pokémon-Fan geht das größte Risiko ein, tauscht sein Shiny Maschock mit einem Fremden und hofft, dass er es wieder bekommt

Ein Pokémon-Fan setzt sein Vertrauen in die Community und tauscht ein wertvolles Shiny zum Entwickeln in der Hoffnung, dass er es wieder zurückerhält.

Cassie Mammone
08.11.2025 | 06:31 Uhr

Zum Angebot

Gibt es ein Happy End und der Besitzer des schillernden Maschocks erhält es als Shiny Machomei zurück? Gibt es ein Happy End und der Besitzer des schillernden Maschocks erhält es als Shiny Machomei zurück?

In Pokémon gibt es bereits seit den allerersten Spielen bestimmte Taschenmonster, die sich nur über Tausch entwickeln. Während ihr mit dem Game Boy und Linkkabel zwingend vor Ort mit euren Freund*innen tauschen musstet, ist das seit der vierten Generation bequem über das Internet möglich. Damit gehen jedoch auch gewisse Risiken einher.

Pokémon-Fan hofft, dass er sein Shiny Maschock wieder zurückerhält

Beim Onlinetausch kann es durch die mangelnde Option zur Kommunikation schwierig werden, spezifischen Zielen wie Entwicklungen durch Tausch nachzugehen. Der YouTuber Austin John Plays hat sich jedoch ein System überlegt, das über spezifische Passwörter funktioniert.

So können Spieler*innen weltweit sich gegenseitig dabei helfen, ihre Tausch-Pokémon zu entwickeln. Wie das genau im neusten Spiel Pokémon-Legenden: Z-A funktioniert, lest ihr im Artikel von Kollegin Eleen:

Pokémon Legenden Z-A: So schnappt ihr euch alle Tausch-Entwicklungen auch ohne Freunde - mit diesen Tausch-Codes
von Eleen Reinke
Pokémon Legenden Z-A: So schnappt ihr euch alle Tausch-Entwicklungen auch ohne Freunde - mit diesen Tausch-Codes

Dieses Prinzip hat sich auch der YouTuber KB Pokemon zu Nutze gemacht – jedoch mit einer zusätzlichen Prise Risiko. Und zwar wollte er ausprobieren, ob die Pokémon-Community auch in dem Fall vertrauenswürdig und hilfreich bleibt, wenn er ein schillerndes Maschock per Tausch entwickeln möchte. Und das Resultat stellt unseren Glauben an die Menschheit zumindest ein bisschen wieder her: Sein Tauschpartner unter dem Namen Padraig gibt ihm das entwickelte Shiny Machomei wieder zurück!

Video starten 10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

Die Reise zum Ziel ist für KB Pokemon etwas nervenaufreibend. Als er erfolgreich sein schillerndes Maschock tauscht, lässt sich sein Tauschpartner mehr Zeit als gewöhnlich zum Rücktausch. Doch am Ende des Tages schafft es das Shiny zurück zu seinem Besitzer.

Dafür wollte KB Pokemon den zuverlässigen Partner auch belohnen. Im selben Moment wie das Maschock hat er auch ein schillerndes Machollo gefangen, das er Padraig gerne zum Dank geschenkt hätte – doch nach dem Tausch hat Padraig sich so schnell vom Acker gemacht, dass er die Chance verpasst hat.

Das ändert nichts daran, dass Padraig eine ehrliche Ader bewiesen hat. Hut ab! Das Kurzvideo zur Aktion könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Machomei ist eines der ersten Tauschpokémon

Die Pokémon-Reihe war schon seit der ersten Stunde so konzipiert, dass ihr mit anderen Spieler*innen zusammenspielen musstet, um den Pokédex zu komplettieren. Das wurde einerseits durch editionsspezifische Pokémon gewährleistet, andererseits aber auch durch Taschenmonster wie Maschock, die sich nur per Tausch entwickeln.

1
Pokémon Legenden Z-A schenkt euch jetzt per Geheimgeschenk ein legendäres Pokémon - so schnappt ihr es euch
von Eleen Reinke
2
Pokémon-Legenden: Z-A - Update 1.0.2 jetzt live: Das bringt der erste Patch nach dem Day One-Update
von Linda Sprenger

In der ersten Pokémon-Generation gab es mit Maschok, Kadabra, Georok und Alpollo vier Pokémon, die sich nur per Tausch entwickelt haben. In den acht darauffolgenden Generationen sind viele Pokémon mit dieser Entwicklungsvoraussetzung hinzugekommen.

Teilweise haben sich auch die Bedingungen noch weiter spezifiziert, wie dass ihr manchen Pokémon bestimmte Items geben müsst, damit sie sich beim Tausch entwickeln. Deswegen ist es schön zu sehen, dass die Community sich Wege überlegt hat, um sich gegenseitig dabei zu unterstützen.

Hand aufs Herz: Hättet ihr das Shiny Maschock ebenfalls zurückgegeben oder doch eher behalten?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon-Legenden: Z-A
Tipp Nintendo eShop
Pokémon-Legenden: Z-A

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 54 Minuten

Pokémon-Fan geht das größte Risiko ein, tauscht sein Shiny Maschock mit einem Fremden und hofft, dass er es wieder bekommt

vor 12 Stunden

Pokémon-Legenden Z-A: Der DLC bricht mit einer 29 Jahre alten Regel, die schon seit dem allerersten Spiel gilt

vor 19 Stunden

Pokémon-Legenden: Z-A DLC "Mega-Dimension" zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

vor 21 Stunden

Pokémon-Legenden Z-A: Gleich mehrere Legendäre Pokémon bekommen laut Leak bald noch Mega-Entwicklungen

vor einem Tag

Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (November 2025)
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
GTA 6: Take-Two-Chef ist hoch zuversichtlich, dass der neue Release klappt und will die Fehler der Konkurrenz nicht wiederholen

vor 26 Minuten

GTA 6: Take-Two-Chef ist "hoch zuversichtlich", dass der neue Release klappt und will die Fehler der Konkurrenz nicht wiederholen
Phoenix Wright: Eines der beliebtesten Spiele der Reihe war eigentlich ganz anders geplant, dass es am Ende doch so wurde, ist eure Schuld   1  

vor 54 Minuten

Phoenix Wright: Eines der beliebtesten Spiele der Reihe war eigentlich ganz anders geplant, dass es am Ende doch so wurde, ist eure Schuld
Pokémon-Fan geht das größte Risiko ein, tauscht sein Shiny Maschock mit einem Fremden und hofft, dass er es wieder bekommt

vor 55 Minuten

Pokémon-Fan geht das größte Risiko ein, tauscht sein Shiny Maschock mit einem Fremden und hofft, dass er es wieder bekommt
One Piece: Netflix kündigt Schauspieler von Portgas D. Ace am nationalen Donut-Tag an und Fans der Serie finden es diabolisch

vor einer Stunde

One Piece: Netflix kündigt Schauspieler von Portgas D. Ace am nationalen Donut-Tag an und Fans der Serie finden es diabolisch
mehr anzeigen