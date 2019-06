Pokémon Schwert & Schild - Neuer Trailer kündigt wohl nächste Direct an

Gestern nahm sich Nintendo stolze 15 Minuten Zeit, um Fans über Pokémon Schwert & Schild zu informieren. Einen Überblick über alle neuen Features, Pokémon und mehr, findet ihr übrigens in unserer Zusammenfassung der Pokémon Direct.

Ein Detail dürften die meisten Fans aber übersehen haben, dabei steckt eine spannende Geschichte dahinter.

Twitter-User @ActualAero weist nämlich daraufhin, dass die Trikots der Arenalämpfer im neuen Pokémon: Schwert & Schild-Trailer eine versteckte Botschaft vermitteln könnten.

Das Geheimnis liegt dabei in den Nummern, die auf die Rückseite der Trikots gedruckt ist:

The 1st #PokemonSwordShield trailer had the main character with a 227 on his shirt. That Direct happened on 2.27.19. In today's Direct the main character had a 65 & today is 6.5.19. Gym Leader Milo has an 831 on his. Could we get another Pokémon Direct / more news on 8.31.19? ? pic.twitter.com/6xTM9yk98W