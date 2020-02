Pokémon-Fans wünschen sich als nächstes ein Diamant- & Perl-Remake

Pokémon-Fans haben in den Jahren immer wieder ihre Kombinationsfähigkeiten bewiesen, wenn es um mögliche kommende Releases geht. Jetzt glauben sie, das nächste Pokémon-Spiel erknobelt zu haben: Ein Großteil der Fans ist scheint der Meinung zu sein, dass uns bald schon ein Remake der Pokémon Diamant- und Perl-Edition erwartet (via dexerto).

Mit ihrer Vermutung hat sich die Community dabei an bisherigen Veröffentlichungen orientiert. Neue Pokémon-Spiele erscheinen nämlich gerne im Wechsel mit bereits veröffentlichten Titeln. Ein Beispiel wären die letzten sechs Titel:

Pokémon X & Y (neues Spiel)

Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir (Remake)

Pokémon Sonne und Mond (neues Spiel)

Pokémon Ultrasonne und Ultramond (Erweiterte Neuauflage)

Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Evoli (Remake)

Pokémon Schwert und Schild (neues Spiel)

Abgesehen von Ultrasonne und Ultramond haben sich neue und generalüberholte Titel immer abgewechselt. Und da Schwert und Schild gerade erst die Gen 8 eingeführt haben, sind die Fans überzeugt, dass das nächste Spiel sich wieder einem der älteren Titel widmet.

Warum Diamant und Perl?

Der Grund, warum so viele Fans auf ein Diamant- und Perl-Remake hoffen, ist zum einen einfaches Wunschdenken. Die vierte Generation gehört zu den beliebtesten Titeln der Reihe und viele wünschen sich schon lange eine Rückkehr in die Sinnoh-Region.

Zum anderen wurde ein Großteil der anderen Editionen bereits neu interpretiert. Vielleicht nicht für die Switch, allerdings für Nintendos Handheld-Reihe (DS, 2DS, 3DS und so weiter). Und nachdem die dritte Generation mit Alpha Saphir und Omega Rubin bereits neu aufgelegt wurde, könnten wir rein nach dem Ausschlussprinzip davon ausgehen, dass dieses Mal die vierte Generation ihren Platz im Rampenlicht bekommt.

Alternative: Let's Go 2?

Eine andere Alternative wäre eine Rückkehr in die Kanto-Region mit einem Let's Go, Pikachu oder Evoli 2. Das schätzen wir jedoch als eher unwahrscheinlich ein. Denn die Story in Kanto ist zu Ende erzählt und auch das Original bekam nie einen zweiten Teil.

Auf der anderen Seite könnte Entwickler Game Freak seinen Ansatz weiterverfolgen, Casual- und Core-Fans zu trennen und ein weiteres, eher auf die Pokémon Go-Zielgruppe ausgerichtetes Spiel zu veröffentlichen und danach mit einem neuen Spiel für Core-Fans weiterzumachen. Was am Ende passiert, wird uns wahrscheinlich nur die Zeit verraten. Jetzt können Fans mit den DLC zu Schwert & Schild erstmal neue Inseln, Pokémon und Figuren erwarten.

Was glaubt ihr wird das nächste Pokémon?