Ich habe den Steam Controller fallen gelassen und auf einmal schreit er vor Schmerzen - obwohl das gar nicht möglich sein sollte

Achtung: Den Steam Controller solltet ihr lieber auf Samt betten, sonst schreit er euch an.

Hach, Leute, was soll ich sagen... Obwohl ich eigentlich ziemlich pfleglich mit meinen Controllern umgehe, schaffe ich es doch recht häufig, sie versehentlich beim Zocken fallen zu lassen. Mal, weil ich beim Quatschen unentweg gestikuliere, oder auch weil ich aus Langeweile an ihnen rumknibbel.

Normalerweise wird der Moment von einem lauten Knall begleitet, beim Steam Controller ist das aber noch einmal ein wenig anders: Er schreit laut auf, sobald er auf den Boden aufschlägt!

Chris Werian Chris hat den Steam Controller von seinem Kollegen Linh von GameStar Tech erhalten, nachdem dieser ihn auf Herz und Nieren überprüft hat. Schaut unbedingt mal in seinen ausführlichen Test rein! Jetzt muss er aber zittern, dass er ihn unversehrt wieder zurückbekommt, da unser Hardware-Experte nicht immer mit voller Achtsamkeit bei der Sache ist.

Ein lauter Schrei – ganz ohne Lautsprecher!

Eines vorweg: Bisher reiht sich der Steam Controller noch nicht in meine Opferliste ein. Zumindest nicht in den unabsichtlichen Teil. Ich konnte aber nicht widerstehen, ihn mit voller Absicht nach unten flattern zu lassen, da in den sozialen Medien kurze Clips umhergingen, in denen er von seinen Besitzer*innen fallen gelassen wurde, woraufhin er einen lauten Schrei von sich gibt.

Mit einer Decke als Sicherung habe ich das kurzerhand einmal nachgestellt und jop, der Schrei ist ziemlich gut hörbar:

0:03 Der Steam Controller gibt einen Schrei von sich, wenn ihr ihn fallen lasst!

Autoplay

Es klappte nicht bei jedem Versuch, aber circa bei jedem dritten oder vierten Mal, sofern sich der Controller auch überschlagen hat.

Erzeugt wird der Sound aber nicht über einen Lautsprecher. Es wurde nämlich ausgehend von Teardowns keiner verbaut. Stattdessen rückt die Rumble-Funktion des Steam Controllers in den Fokus. Der funktioniert ganz ähnlich wie beim DualSense oder den Switch-Joy Cons über sogenannte Aktuatoren, die über zwei mit einer Metallfeder verbundene Magneten Vibrationen erzeugen.

Die Funktionsweise gleicht dabei auf grober Ebene einem Lautsprecher, wodurch es zusätzlich zum Rumble-Effekt möglich ist, simple Klänge zu erzeugen. Wie in diesem Fall der Schrei, den der Controller von sich gibt. Und der ist auch noch ein ganz besonderer, wie einige Film-Fans unter euch vielleicht schon bemerkt haben.

Das hat es mit dem 'Wilhelmsschrei' auf sich

Die meisten von euch werden den Wilhelmsschrei schon irgendwo einmal gehört haben. Sei es in Spielen oder in Filmen. Ursprünglich gehörte der markante Schmerzschrei zu einer kommerziell vertrieben Sound-Bibliothek der Firma Sunset Editorial.

Er verbreitete sich in den 50ern unter Sound-Designern, fand Verwendung in allen Star Wars-Filmen vor der Disney-Ära und wurde mit der Zeit zu einem Running Gag.

"Eingesprochen" wurde der Schrei von dem amerikanischen Country-Sänger und Schauspieler Sheb Wooley, der so tun sollte, als würde er von einem Alligator gebissen werden. Die Original-Aufnahme ist mittlerweile lizenzfrei verfügbar, sogar Regieanweisungen sind dabei zu hören, wie Wooley den Schrei zu performen habe.

Da Valve keine Kosten durch die Verwendung entstehen, dürfte das Unternehmen den Sound-Schnipsel einfach als nettes Easter Egg eingebaut haben. Und als Erinnerung für Tollpatsche wie mich, ein bisschen achtsamer mit ihren Controllern umzugehen.

Passiert es euch auch häufiger, dass ihr Controller fallen lasst? In welchen Situation geschieht euch das?