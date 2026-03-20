Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Eines der coolsten Shinys hat eine einzigartige Fähigkeit - und zwar nur in der 3. Generation

Shiny-Pokémon sind wohl generell die begehrtesten Taschenmonster in Pokémon Feuerrot und Blattgrün – doch es gibt eines, das mit einer einzigen Fähigkeit alle anderen übertrumpft.

Linda Sprenger
20.03.2026 | 18:30 Uhr

Shiny-Ditto hat in der dritten Generation eine einzigartige Fähigkeit. Shiny-Ditto hat in der dritten Generation eine einzigartige Fähigkeit.

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Ditto ist nicht nur der Star des Nintendo Switch 2-Hits Pokémon Pokopia, sondern gehört aufgrund seines drolligen Designs und seiner Wandlerfähigkeit generell zu den beliebtesten Taschenmonstern.

Auch als Shiny ist der kleine Blob unfassbar beliebt. Doch habt ihr gewusst, dass das schillernde Ditto in der dritten Generation, also in Feuerrot/Blattgrün sowie Rubin/Saphir/Smaragd, eine Fähigkeit besitzt, die es in keiner anderen Pokémon-Generation anwenden kann?

Shiny-Ditto hat eine einzigartige Fähigkeit, und zwar ausschließlich in der dritten Generation

Kleine Ditto-Gedächtnisauffrischung: Das Monsterchen kann sich dank der Attacke Wandler in jedes andere Pokémon verwandeln, nimmt damit also den Look sowie die Stärken, Schwächen, Attacken und Fähigkeiten seines Gegenübers an. So weit, so bekannt.

Das Besondere an Shiny-Ditto in Gen 3? Wenn es mithilfe von Wandler die Form eines anderen Pokémons annimmt, bleibt es ein Shiny – auch wenn das Gegenüber gar nicht schillernd ist. In anderen Generationen bleibt Shiny-Ditto nach dem Anwenden von Wandler nur ein Shiny, wenn das Gegenüber ebenfalls schillernd ist.

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Wer will, kann sich dank Shiny-Ditto in der dritten Generation also selbst "spoilern" und nachschauen, wie die schillernden Varianten anderer Pokémon aussehen, wenn Wandler auf das entsprechende Biest angewendet wird.

Der drollige Drops ist in seiner schillernden Version übrigens nicht rosa, sondern blau. Wie diese besondere Form aussieht, könnt ihr im unten eingebetteten Reddit-Post sehen. User "Friendly-Hope-3249" hat es geschafft, ein Shiny-Exemplar des Blobs zu schnappen.

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Auch in der Kommentarsektion wird auf die besondere Fähigkeit von Ditto in der dritten Generation hingewiesen, offenbar haben das viele Fans nicht gewusst. Aber woher auch: Shiny-Ditto ist wie jedes schillernde Pokémon unfassbar selten, die Chance liegt lediglich bei 1 zu 8192.

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Habt ihr auch schon ein Shiny-Ditto in Pokémon Feuerrot und Blattgrün gefunden? Und welches Shiny ist euer absoluter Liebling?

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