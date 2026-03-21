Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Ich habe nach 22 Jahren gelernt, dass die Wahl meines Starters weitaus größere Auswirkungen hat, als mir damals bewusst war

Die Wahl eures Starters bestimmt auch, welche der drei legendären Bestien später im Spiel bei euch auftaucht.

Glumanda, Schiggy oder Bisasam? Diese Frage beschreibt die wohl schwierigste Entscheidung, die ich damals als Kind in der originalen Edition von Pokémon Rot und einige Jahre später im GBA-Remake Feuerrot treffen musste. Ganze 22 Jahre später werde ich mit den Switch-Neuauflagen von Pokémon Feuerrot und Blattgrün erneut mit dieser Wahl konfrontiert – heute bin ich aber ein wenig schlauer als damals.

Denn was ich jetzt dank der sehr aktiven Pokémon-Community gelernt habe: Die Wahl meines Starter-Pokémons hat weitaus größere Auswirkungen, als ich damals dachte!

Wahl des Starters bestimmt, welche legendäre Bestie ihr bekommt

Die Entscheidung zwischen Glumanda, Bisasam und Schiggy ist nicht nur die Entscheidung zwischen Feuer, Pflanze oder Wasser. Tatsächlich bestimmt die Starterwahl auch, auf welche der drei legendären Bestien ihr im späteren Verlauf eures Abenteuers trefft.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Autoplay

In Feuerrot und Blattgrün könnt ihr nur einer der drei Bestien begegnen. Wer also einen bestimmten legendären Vierbeiner im Team haben will, muss entsprechenden Starter wählen:

Habt ihr am Anfang Bisasam gewählt , trefft ihr später auf Entei.

, trefft ihr später auf Entei. Habt ihr euch stattdessen für Schiggy entschieden , trefft ihr auf Raikou.

, trefft ihr auf Raikou. Und habt ihr schließlich Glumanda mit aufs große Abenteuer genommen, dann trefft ihr auf Suicune.

Die drei legendären Bestien sind übrigens sogenannte Wander-Pokémon, bewegen sich also frei auf der Map und sind deshalb etwas schwieriger zu erwischen als beispielsweise Mewtu oder die drei legendären Vögel. Eine genaue Anleitung zum Fangen von Entei, Raikou und Suicune findet ihr hier – und ja: Es ist auch möglich, dass ihr die Biester als schillernde Form aka Shiny erwischen könnt:

Und welchen Starter ich heute wählen würde? Nun, als Kind habe ich mich meistens für Schiggy entschieden, schlicht und einfach, weil ich großer Turtok-Fan war und sogar ein Kuscheltier der Riesenschildkröte besaß. Heute würde ich mich definitiv für Glumanda entscheiden, da Suicune eben das beste der drei legendären Bestien ist. Fight me!

Die beiden Gen 1-Neuauflagen Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Franchises noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im Nintendo eShop veröffentlicht.

Welches Starter-Pokémon habt ihr in Feuerrot und Blattgrün gewählt? Und habt ihr auch schon eines der drei legendären Biester gefangen? Lasst es uns gerne wie gewohnt unten in der Kommentarsektion wissen!