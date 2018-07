Diesen Sommer tourt Niantic mit Pokémon GO und drei großen Events um den Globus. Den Start machte die Safari Zone Dortmund. Dabei gab's seltenen Pokémon vor Ort und eine weltweite Herausforderung, die die Trainer erfolgreich meisterten.

Zur Belonhung lockten an den darauffolgenden Tagen Boni wie Extra-XP beim Fangen. Am 7. Juli kam dann das Sahnehäubchen: 3 Stunden lang legendäre Arktos-Raids mit der Chance auf ein Shiny-Arktos. 5 kostenlose Raid-Pässe gab es oben drauf.

Dieses Wochenende, 14. bis 15 Juli, startet das Pokémon GO-Fest in Chicago. Wieder gibt es neue weltweite Herausforderungen. Bei globalem Erfolg erwarten uns diverse Extra-Bonbons und ein ganz besonderer Bonus am 21. Juli. Vielleicht Raids mit Shiny-Zapdos oder Shiny-Lavados?

Obwohl nicht offiziell bestätigt ist, was uns bei den beiden ausstehenden Boni nach den Events erwartet, bietet es sich an, Arktos, Zapdos und Lavados in kurzen Intervallen als legendäres Trio zurückzuholen. Auf Reddit bereiten sich die User jedenfalls schon einmal mental darauf vor.

Ist Celebi der "Ultra-Bonus"?

Außerdem enthüllte Niantic bisher noch nicht, was es mit dem mysteriösen "Ultra-Bonus" auf sich hat. Manche Fans vermuten, dass sich dahinter das legendäre Pokémon Celebi verbirgt. Die Entwickler verkündeten kürzlich offiziell auf ihrer Website, dass Spezial-Forschungen mit dem Pflanzen-/Psycho-Monster "bald" weltweit verfügbar sein werden. Details nennen sie aber nicht.

