Pokémon GO - Ab jetzt im Spiel: Alola-Digda, Alola-Kleinstein & neue Shinys

Dieses Wochenende, 14. bis 15 Juli, läuft in Chicago das Pokémon GO-Fest 2018 ab. Wie schon bei der Safari Zone in Dortmund haben Trainer weltweit die Gelegenheit, sich an unterschiedlichen Herausforderungen zu versuchen und damit Bonbon-Boni und sogar den Zapdos-Tag freizuschalten.

5 neue Alola-Pokémon im Spiel

Zur Feier des großangelegten Events veröffentlicht Niantic außerdem weltweit fünf Pokémon, die bisher nicht in Pokémon GO fangbar waren. Neu am Start sind

Alola-Digda

Alola-Digdri

Alola-Kleinstein

Alola-Georok

Alola-Geowaz

Spieler weltweit teilen ihre glücklichen Funde auf Twitter.

Auch in Deutschland erscheinen die ungewöhnlichen Biester ab sofort, wie dieser Post von User Robin Roth beweist:

Wo findet man die neuen Alola-Pokémon? Die neuen Alola-Monster spawnen frei auf der Map, haltet also einfach Ausschau in eurer Umgebung.

Alle Alola-Formen in PoGo

Bilder-Guide mit allen Fundorten

Shiny-Minun & Shiny-Plusle

Niantic spendiert uns nicht nur neue Alola-Formen, sondern auch zusätzliche schillernde Varianten von zwei Regionals. Shiny-Minun hat eine grüne Färbung, während Shiny-Plusle farblich kaum vom Original zu Unterscheiden ist.

