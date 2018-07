Pokémon GO - Celebi ab sofort im Spiel, aber nicht für alle

Das Pokémon GO Fest 2018 in Chicago ist in vollem Gange und bringt uns nicht nur neue Alola-Monster und Shinys, sondern lässt auch das legendäre Celebi spawnen. Allerdings nur für Event-Teilnehmer.

Wie kann man Celebi fangen?

Im Lincoln Park in Chicago erhalten Pokémon GO-Spieler bei der Anmeldung einen QR-Code, den sie per Kamera ingame einscannen. So schalten sie eine exklusive Spezialforschungsaufgabe frei, die es in sich hat.

Wer Celebi fangen will, muss vier Challenges meistern: (via IGN)

Drehe 15 PokéStops, verdiene 1 Bonbon mit deinem Buddy, fange 15 Pokémon Fange 10 Feuer-Pokémon, 10 Wasser-Pokémon, 10 Pflanzen-Pokémon, 10 Stahl-Pokémon, 10 Gesteins-Pokémon, 10 Eis-Pokémon Fange 7 Incognito, drehe 20 PokéStops, brüte 3 Eier aus Fange 5 Plusle und 5 Minun

Als fünfter und letzter Schritt der Spezialforschung erscheint dann das mystische Celebi.

In einem YouTube-Video vom User MattyFBaby könnt ihr das grüne Biest in Aktion sehen. Sein Fangversuch startet ca. ab 57:30.

Erscheint Celebi auch in Europa? Ob und in welcher Form es das legendäre Monster der zweiten Generation auch nach Europa schafft, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.