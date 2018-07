Freundesliste, Glücks-Pokémon, dreistündige legendäre Raids - konstante Neuerungen in Pokémon GO lassen keine Langeweile aufkommen. Vielleicht feuert Niantic schon bald sogar den Startschuss für das nächste große Feature ab. Die Rede ist von der Einführung der vierten Pokémon-Generation, die ein Leak auf Reddit für diese Woche voraussagt.

Achtung, die Gerüchte sind nicht unbedingt wahr. Der Verfasser des Posts hat bereits vergangenes Jahr Events wie das Wasser-Fest mit Shiny-Karpador korrekt vorausgesagt. Dennoch betont er sogar selbst, dass wir seinen Leak mit Vorsicht genießen sollten. Die Gruppe, die ihm die Infos zugespielt hat, war lange Zeit inaktiv. Nun hat sie sich aber wieder zu Wort gemeldet.

Angebliches Evolutions-Event bringt Gen 4 & weitere Boni

Sollte sich der Leak bewahrheit, erwartet uns wohl noch in den nächsten Tagen das "Evolutions-Event". Es beinhaltet angeblich

erste Gen 4-Entwicklungen : Magbrant (Entwicklung von Magmar), Elevoltek (Entwicklung von Elektek), Rihornior (Entwicklung von Rizeros)

: Magbrant (Entwicklung von Magmar), Elevoltek (Entwicklung von Elektek), Rihornior (Entwicklung von Rizeros) Neue Entwicklungs-Items , inklusive Entwicklungssteine

, inklusive Entwicklungssteine Doppelte Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon und das Drehen von PokéStops

für das Entwickeln von Pokémon und das Drehen von PokéStops Pokébox auf max. 2000 Pokémon erweitert

Erhöhte Chance auf Entwicklungsitems aus PokéStops

Erhöhte Spawn-Rate von entwickelten Pokémon in der Wildnis

Entwicklungen aus der dritten Generation erscheinen in der Wildnis (außer Milotic)

Neue Quests mit Entwicklungsitems als Belohung

Neue Raids mit den Pokémon, die Entwicklungsitems benötigen (z.B. Scherox)

Neue Boxen im Shop mit Glückseiern und Raid-Pässen

Neues Update noch vor dem Start des Events

Wie realistisch ist der Leak zur 4. Gen?

Es ist eher unwahrscheinlich, dass es das Event in dieser Form in den nächsten Tagen gibt. Mehrere Aspekte sprechen dagegen.

Bisher gibt es keine Daten im Spielcode. Normalerweise finden sich vor dem Release von großen Neuerungen (zu denen der Release der ersten Gen 4-Pokémon sicherlich zählt) erste Hinweise im Spielcode, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch von der sehr aktiven Dataminer-Szene entdeckt werden.

Aktuell gibt es viele andere Neuerungen und Features. Außerdem gibt es aktuell wie oben bereits angedeutet ein Menge in Pokémon GO zu erleben. Die Sommertour ist noch nicht beendet, das Japan-Event in Yokosuka steht Ende August noch an. Danach erwartet uns garantiert auch der Lavados-Tag, nachdem Arktos und Zapdos bereits ihr Extra-Event erhalten haben. Zu diesem Zeitpunkt auch noch die ersten Monster der vierten Generation zu veröffentlichen wäre vielleicht zu viel des Guten.

Möglicherweise stimmen aber einzelne Aspekte des Leaks. Fans können sich dennoch gut vorstellen, dass Niantic einzelne Teile des Leaks bald wahr werden lässt. Beispielsweise könnten tatsächlich in den nächsten Tagen zusätzliche Entwicklungsitems wie Feuer-, Wasser- und Donnerstein auftauchen. Das würde sich mit dem Community Day August, das Evoli in den Mittelpunkt stellt, decken. Wer will schon dem Zufall überlassen, zu welchem Pokémon sich sein Shiny-Evoli weiterentwickelt?

Wir dürfen gespannt sein, ob und in wie fern der Leak sich bewahrheitet. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden.

Wann glaubt ihr, dass Niantic die ersten Monster der nächsten Generation veröffentlicht?