Pokémon GO: Ihr wollt mehr Sternenstaub? Lauft über 100 km wöchentlich

In Pokémon GO gibt es jetzt eine neue Adventure Sync-Stufe. Die beschert euch neben den üblichen Belohnungen auch noch deutlich mehr Sternenstaub. Dafür müsst ihr allerdings auch ganz schön viel unterwegs sein: Wer über 100 Kilometer in der Woche läuft, erhält dafür 10.000 Sternenstaub.

Adventure Sync-Belohnung für über 100 km steht fest

Dataminer behalten recht: Der Leak bewahrheitet sich. Vor Kurzem war die neue Belohnungsstufe bei den wöchentlichen Adventure Sync-Belohnungen bereits von Dataminern in den Tiefen des Pokémon GO-Codes entdeckt worden (via: PokémonGOHub). Level 4 der wöchentlichen Ziele hat seinen Weg nun ins Spiel gefunden.

Was gibt es für 100 km? Vor allem einen ganzen Haufen Sternenstaub. Die vierte Belohnungs-Stufe lockt nicht mit zusätzlichen Extra-Items, sondern nur mit den 10.000 Sternenstaub für insgesamt 100 gelaufene Kilometer in der Woche. Das summiert sich zusammen mit den 6.000 Sternenstaub für 50 km auf stolze 16.000.

New 100 KM Adventure Sync reward awards 16K Stardust. #PokemonGO pic.twitter.com/nrfRhaQHv1 — REVERSAL (@REVERSALYOUTUBE) October 27, 2019

So holt ihr noch mehr Sternenstaub raus: Zündet jeden Morgen um 9:00 Uhr pünktlich ein Sternenstück. So stellt ihr sicher, dass ihr insgesamt sogar 24.000 Sternenstaub einsacken könnt, wenn ihr 100 Kilometer pro Woche zurücklegt.

Allzu begeistert reagieren die meisten Fans auf Twitter und Co allerdings nicht auf die neue Belohnungsstufe. Das liegt allem Anschein nach vor allem daran, dass es keine zusätzlichen Items gibt, sondern eben "nur" mehr Sternenstaub, was für viele nicht lohnt.

Wie findet ihr die Belohnungsstufe für 100 Kilometer?