Pokémon GO - Leak zeigt über 100 Shinys für Gen 1 & Gen 2

Der Dataminer Chrales hat mal wieder im Spielcode von Pokémon GO geschnüffelt und ist auf Shiny-Modelle fast aller Pokémon der 1. und 2. Generation gestoßen. Seinen Fund hat er in einem Livestream am vergangenen Freitag gezeigt.

Insgesamt hat Chrales über 100 Shiny-Formen in Pokémon GO entdeckt.

Das sind die neuen Shinys in Pokémon GO

Offenbar bekommen fast alle Pokémon der 1. und 2. Generation Shiny-Formen. Chrales zeigte bereits einen Großteil davon, aber nicht alle.

Unter anderem sind Ditto, Porygon und Relaxo, aber auch Fanlieblinge wie Chaneira und Kecleon dabei. Die ganze Galerie findet ihr weiter unten.

Noch nicht im Spiel enthalten: Beachtet, dass die neuen Shinys noch nicht im Spiel sind und daher noch nicht in der Wildnis gefunden werden können. Da sie im Code vorhanden sind, ist aber davon auszugehen, dass sie mit einem größeren Update in Zukunft live gehen.

Alle Shinys in Pokémon GO

Diese Shiny-Modelle gibt es jetzt im Spiel

Shiny-Galerie mit allen neuen Formen

Gibt's ein Shiny-Event? Das steht momentan noch nicht fest. Möglich, dass Niantic alle Shinys provisorisch eingebaut hat - man geht derzeit davon aus, dass die Daten wegen der Unity-Aktualisierung des neuen Patches im Code zu finden sind. Ihr solltet eure Erwartungen also im Zaum halten.

Woher stammt der Leak? Chrales ist ein Spieler, Dataminer und Analyst. Er hat schon öfter Events und neue Pokémon korrekt vorausgesagt, ihm wird daher in der Community eine große Glaubwürdigkeit ausgesprochen. Zuletzt fand Chrales Hinweise auf Pokémon von Gen 4.

Trotzdem solltet ihr eine gewisse Skepsis bewahren, zumal auch fraglich bleibt, warum viele der Pokémon einen astromischen CP-Wert von 999999 haben.

