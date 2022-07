Es gibt ein offizielles Pokémon-Horoskop: Welches Pokémon wärt ihr?

Freunde der Astrologie, heute finden wir uns hier zusammen, um einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Wenn ihr wisst, wie eure Sterne stehen, seid herzlich eingeladen, mit uns zu erkunden, welches euer Herzenspokémon sein könnte.



Spaß beiseite: In der fünften Generation der Pokémonspiele gibt es eine Fernsehserie, die ein eigenes Pokémon-Horoskop mit entsprechend den Monaten zugeordneten Pokémon aus der Einall-Region bietet. Das passt ganz hervorragend und wirkt teilweise ziemlich witzig. Welches Pokémon-Sternzeichen seid ihr (via Pokéwiki)?

Pokémon-Horoskop: Welches Pokémon ist euer Sternzeichen?

Geburts-Monat Das Pokémon Beschreibung Januar Kronjuwild (Steinbock) „Aufrichtigkeit und Treue zeichnen Sie aus und von diesen Idealen lassen Sie sich auch nicht abbringen.

Sie würden niemals jemanden hintergehen und die Menschen um Sie herum vertrauen Ihnen bedingungslos.

Zur Perfektion fehlt Ihnen lediglich ein Schuss Großherzigkeit!“ Februar Sodachita (Wassermann) „Sie sind ein freiheitsliebender Mensch, der seine ausgeprägte Individualität über alles stellt!

Sie strahlen eine mysteriöse Aura aus, die die Menschen um Sie herum regelrecht vereinnahmt und deren Faszination diese sich kaum entziehen können!

Noch ein Fünkchen mehr Menschlichkeit und Sie sind perfekt!“ März Mamolida (Fische) „Sie besitzen ein liebenswürdiges Naturell und sind obendrein ein rücksichtsvoller und mitfühlender Zeitgenosse.

Die Menschen um Sie herum wissen, was sie an Ihnen und Ihrer Herzlichkeit haben.

Ihnen fehlt wirklich nur ein klein wenig Durchsetzungsvermögen zur Perfektion!“ April Elfun (Widder) „Sie verlieren nicht gern und haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit!

Die Menschen um Sie herum respektieren Sie für Ihre Geradlinigkeit!

Nur noch eine Prise Herzlichkeit und Sie sind perfekt!“ Mai Bisofank (Stier) „Sie sind eher der gemütliche, friedfertige Typ!

In Ihrer Nähe fühlt man sich einfach sicher und geborgen.

Zur Perfektion fehlt ihnen lediglich noch eine Prise Unternehmungslust!“ Juni Klikk (Zwillinge) „Sie sind stets munter und lebendig und werden von einer gesunden Neugier angetrieben.

Die Menschen um Sie herum genießen Ihr fröhliches Gemüt und sind beeindruckt von Ihrem Allgemeinwissen.

Ein bisschen mehr Geduld würde ihnen allerdings durchaus guttun!“ Juli Castellith (Krebs) „Sie sind ein kluger Kopf und haben einen messerscharfen Verstand.

Ihre flotte Art färbt auf Ihre Umgebung ab und lässt die Leute um Sie herum an Ihrem Elan teilhaben.

Vergessen Sie jedoch nicht, sich auf die Meinung der anderen anzuhören!“ August Washakwil (Löwe) „Sie sind ein fleißiger und nebenbei stets hilfsbereiter Mensch!

Die Leute um Sie herum wissen, dass sie Ihnen blind vertrauen können.

Ihnen fehlt es lediglich ein wenig an Zurückhaltung und Bescheidenheit.“ September Hypnomorba (Jungfrau) „Sie sind jemand, der sofort die Situation einschätzen kann, wo Sie auch hinkommen, und die Leute um Sie herum schätzen Sie für Ihr Urteilsvermögen!

Wenn Sie jetzt noch ein wenig an Ihrer Großzügigkeit arbeiten, sind Sie alle Sorgen los!“ Oktober Laternecto (Waage) „Sie besitzen einen gesunden Menschenverstand und haben zugleich ein sehr ausgeglichenes Wesen.

Sie handeln überlegt und treffen stets ausgewogene Entscheidungen!

Alles, was Ihnen fehlt, ist vielleicht ein klein wenig mehr Begeisterungsfähigkeit!“ November Cerapendra (Skorpion) „Sie sind immer mit Enthusiasmus bei der Sache und voll überzeugt von dem, was Sie tun!

Die Leute um Sie herum können Ihrem Elan nicht das Wasser reichen!

Manchmal könnten Sie jedoch ruhig versuchen, die Dinge noch ein wenig unverkrampfter anzugehen!“ Dezember Sharfax (Schütze) „Sie hängen sich gern voll rein und schaffen alles, wenn Sie es sich erst mal in den Kopf gesetzt haben!

Ihr Talent bringt Ihnen in Ihrem Umfeld großen Respekt ein.

Manchmal könnten Sie jedoch noch von etwas mehr Sorgfalt profitieren!“ (Quelle: pokewiki.de/Fernsehsendungen#Astrologisches_Allerlei)

Die Fernsehsendungen in den Pokémonspielen stecken aber auch abseits dieses amüsanten Pokémon-Horoskops voller interessanter Überraschungen. Es gibt zum Beispiel Japanisch-Kurse, Klatsch und Tratsch über Arenaleiter, ein Pokémon-Quiz und vieles mehr. Das Ganze hat sich seit der dritten Generation der Pokémonspiele zu einer regelrechten Tradition entwickelt, teilweise gibt es aber auch ein Radio-Pendant dazu.

Welches ist euer Sternzeichen und welche Pokémon würdet ihr für die einzelnen Monate des Horoskops auswählen, wenn ihr nicht auf die Region beschränkt wärt?