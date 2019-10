Pokémon - Entwickler brauchen für jedes Spiel ein Ersatz-Pikachu

Pikachu ist das bekannteste Pokémon der Welt. Und das, obwohl es in den ersten Spielen gar nicht so präsent war. Doch mit seiner Hauptrolle im Anime und einer eigenen, gelben Edition kam der Erfolg: Die gelbe Elektromaus ist von der Marke nicht wegzudenken.

Sollte es jedoch einmal einen Urlaub brauchen, haben die Entwickler der Spielereihe vorgesorgt: In jeder Generation wird ein Pokémon erschaffen, das alle Kriterien erfüllt, um in die Fußstapfen des Superstars zu treten.

Dabei herrscht ein Merkmal vor: Niedlichkeit. Denn der Hauptzweck Pikachus und seiner Vertreter ist es in erster Linie, richtig, richtig drollig auszusehen.

Während die Starter in der Regel bestimmte Charakterzüge aufweisen und die Waage zwischen drollig und cool halten müssen, haben die Pikachu-artigen Taschenmonster dieses Problem nicht. Hier wird alles auf große Augen, runde Formen und Knuddelimpuls gesetzt.

While describing the creation of Emolga, Ken Sugimori said every generation includes one Pokemon that's designed to fill the Pikachu role.



"We create other Pokemon with the mindset that simply being cute isn't enough, but this one really just has to be cute and that's all." pic.twitter.com/J0dAa6g7Is