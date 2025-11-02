Nach Pokémon Legenden Z-A: Rundenbasiert oder Echtzeit? Welches Kampfsystem wünscht ihr euch für die Zukunft?

Welches Kampfsystem wollt ihr künftig häufiger sehen?

Wie in vielen anderen JRPGs kommt es jetzt auch in Pokémon zur großen Glaubensfrage: Rundenbasiert oder Echtzeit, welches Kampfsystem macht mehr Spaß? In Legenden: Z-A hat Game Freak nun erstmals das Experiment gewagt und sich von der jahrzehntelangen Formel beim Fangen der Taschenmonster gelöst.

Nachdem ihr jetzt schon einige Wochen zocken und euch eine Meinung bilden konntet, wollen wir die Frage daher einmal euch, also an die GamePro-Community weitergeben.

Welches Pokémon-Kampfsystem soll es sein?

Dürftet ihr euch frei aussuchen, wie zukünftig in den großen Spielen der Reihe gekämpft wird, welches Kampfsystem würdet ihr bevorzugen?

Oder doch ganz anders? In jüngster Vergangenheit haben Spiele wie Clair Obscur oder das Remake von Final Fantasy 7 gezeigt, dass auch Mischformen durchaus spaßig sind. Also Kampfsysteme, die sowohl auf Echtzeit-Elemente setzen, teils aber auch noch rundenbasiert ablaufen.

Eine weitere Option wäre natürlich, wenn uns Game Freak im nächsten Ableger die freie Wahl lässt – wir also in den Einstellungen festlegen könnten, ob uns das alte oder das neue Kampfsystem mehr taugt. Für die Umfrage nehmen wir jedoch einmal das Szenario, dass uns "Winds & Waves" diese Einstellmöglichkeit nicht gewährt.

Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, für welches Kampfsystem ihr euch entscheidet und sagen vorab schon einmal Dankeschön fürs Mitmachen!

Wollt ihr eure Wahl noch begründen, wäre das natürlich ebenfalls super. Nutzt dafür gern den Kommentarbereich auf GamePro. Wir können uns nämlich gut vorstellen, dass ihr in der Vergangenheit bereits mit beiden Kampfsystemen euren Spaß hattet und oft ändern sich Geschmäcker mit der Zeit ja auch.