Nach Pokémon Legenden Z-A: Rundenbasiert oder Echtzeit? Welches Kampfsystem wünscht ihr euch für die Zukunft?

Wie wollt ihr künftig in Pokémon-Spielen kämpfen? Stimmt ab!

Dennis Müller
02.11.2025 | 18:30 Uhr

Welches Kampfsystem wollt ihr künftig häufiger sehen?

Wie in vielen anderen JRPGs kommt es jetzt auch in Pokémon zur großen Glaubensfrage: Rundenbasiert oder Echtzeit, welches Kampfsystem macht mehr Spaß? In Legenden: Z-A hat Game Freak nun erstmals das Experiment gewagt und sich von der jahrzehntelangen Formel beim Fangen der Taschenmonster gelöst.

Nachdem ihr jetzt schon einige Wochen zocken und euch eine Meinung bilden konntet, wollen wir die Frage daher einmal euch, also an die GamePro-Community weitergeben.

Welches Pokémon-Kampfsystem soll es sein?

Dürftet ihr euch frei aussuchen, wie zukünftig in den großen Spielen der Reihe gekämpft wird, welches Kampfsystem würdet ihr bevorzugen?

Oder doch ganz anders? In jüngster Vergangenheit haben Spiele wie Clair Obscur oder das Remake von Final Fantasy 7 gezeigt, dass auch Mischformen durchaus spaßig sind. Also Kampfsysteme, die sowohl auf Echtzeit-Elemente setzen, teils aber auch noch rundenbasiert ablaufen.

Eine weitere Option wäre natürlich, wenn uns Game Freak im nächsten Ableger die freie Wahl lässt – wir also in den Einstellungen festlegen könnten, ob uns das alte oder das neue Kampfsystem mehr taugt. Für die Umfrage nehmen wir jedoch einmal das Szenario, dass uns "Winds & Waves" diese Einstellmöglichkeit nicht gewährt.

Alle Infos zu Gen 10, die durch den Mega-Leak durchgesickert sind, haben wir euch übrigens hier zusammengefasst:

Mehr zum Thema
Gen 10 heißt wohl Pokémon Winds & Waves: Release, Setting, Legendäre Pokémon und vieles mehr bekannt
von Linda Sprenger
Gen 10 heißt wohl Pokémon Winds + Waves: Release, Setting, Legendäre Pokémon und vieles mehr bekannt

Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, für welches Kampfsystem ihr euch entscheidet und sagen vorab schon einmal Dankeschön fürs Mitmachen!

Wollt ihr eure Wahl noch begründen, wäre das natürlich ebenfalls super. Nutzt dafür gern den Kommentarbereich auf GamePro. Wir können uns nämlich gut vorstellen, dass ihr in der Vergangenheit bereits mit beiden Kampfsystemen euren Spaß hattet und oft ändern sich Geschmäcker mit der Zeit ja auch.

Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

