Pokémon Karmesin & Purpur: Diese Boni bekommt ihr mit euren alten Spielständen

Auch in Pokémon Karmesin und Purpur dürfen sich all diejenigen über spezielle Boni freuen, die bereits frühere Pokémon-Editionen auf der Nintendo Switch gezockt haben. Der neueste Trailer zur 9. Generation zeigt uns die kosmetischen Items auf die wir uns dank unserer alten Poké-Spiele freuen dürfen.



Besagten neuen Karmesin und Purpur-Trailer könnt ihr euch hier zunächst ansehen:

Alle Rotom-Handyhüllen, die ihr dank eurer alten Pokémon-Spielen bekommt

Wie bereits in Pokémon Schwert und Schild greifen wir in Karmesin und Purpur auf unser sogenanntes Rotom-Handy zurück. Dahinter verbirgt sich eine Art Smartphone, mit dem wir beispielsweise die Karte oder den Pokédex via App aufsuchen können.

Neu ist, dass wir diesmal sogar die Handyhülle austauschen können (übrigens nur eine von vielen neuen kosmetischen Anpassungsmöglichkeiten). Und wer einen alten Spielstand in folgenden Titeln besitzt, darf sich jeweils über eine exklusive Rotom-Handyhülle freuen:

Wie die jeweiligen Hüllen aussehen, zeigt folgendes Bild:

So bekommt ihr die Handyhüllen im Spiel: Wie uns die offizielle Website zu Karmesin und Purpur verrät, müssen wir lediglich mit der Frau reden, die sich vor den Treppen des Hauptplatzes in Mesalona City befindet. Diese sollen wir bereits nach circa zwei Stunden Spielzeit aufsuchen können.

Wie spielt sich Pokémon Karmesin und Purpur?

GamePro hatte die Möglichkeit, bereits vor dem Release in die Karmesin-Edition hineinzuschnuppern. In meiner Preview lest ihr, warum unsdie Open World direkt in den Bann gezogen hat, wir bezüglich Grafik und Technik allerdings noch skeptisch sind:

Pokémon Karmesin und Purpur erscheint am 18. November 2022 exklusiv für Nintendo Switch. Alle bisher bestätigten Pokémon der 9. Generation sowie alle wiederkehrenden Pokémon findet ihr in dieser GamePro-Liste.

