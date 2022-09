Umfrage: Pokémon Karmesin & Purpur - Welche Edition nehmt ihr?

Mit Pokémon Karmesin & Purpur bekommen wir noch in diesem Jahr nach Legenden Arceus einen weiteren "großen" Pokémon-Teil spendiert. Doch anders als Arceus erscheint der kommende Teil ganz traditionell wieder in zwei Editionen, nämlich eben Karmesin und Purpur.

Dementsprechend habt ihr wieder die Qual der Wahl, was auch der Anlass dieser Umfrage ist. Denn für welche der beiden Editionen werdet ihr euch entscheiden? Karmesin? Purpur? Oder vielleicht sogar beide? Stimmt ab und schreibt uns eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare!

Die bislang bekannten Unterschiede zwischen den Editionen

Natürlich unterscheiden sich die Karmesin- und Purpur-Editionen nicht nur anhand ihres Covers, auch bei den Inhalten gibt es einige Besonderheiten. So sind in jeder Edition beispielsweise exklusive Pokémon enthalten, ihr müsst also mit Besitzer*innen der jeweils anderen Person tauschen, wenn ihr euren Pokédex komplettieren wollt.

Außerdem gibt es weitere Unterschiede, etwa bei der Farbe der Kleidung der Protagonisten sowie den Akademien im Spiel. Details dazu könnt ihr unserem Übersichtsartikel entnehmen:

Ansonsten sind die beiden Versionen in Sachen Spielablauf und Gameplay natürlich weitestgehend identisch. In beiden Editionen verschlägt es euch in die offene Spielwelt Paldea, die sich optisch und klimatisch hauptsächlich an die Iberische Halbinsel, also Spanien und Portugal, anlehnt.

Abseits der klassischen Monsterkämpfe und dem Sammeln der Wesen bietet Karmesin & Purpur auch einige Besonderheiten. So könnt ihr Paldea mit bis zu drei weiteren Spieler*innen im Koop erkunden und bei den Kämpfen gesellt sich die Tera-Kristallisierung als neue Mechanik hinzu. Alle wichtigen Infos zur Gen 9 bekommt ihr in unserem großen Hub-Artikel zu Karmesin & Purpur.

Der Release von Pokémon Karmesin & Purpur ist am 18. November 2022, die beiden Editionen erscheinen exklusiv für Nintendo Switch.