Pokémon Karmesin/Purpur enthüllt seltene Glurak-Form - so bekommt ihr sie im Tera-Raid

Was in Pokémon Schwert/Schild die Dyna(max)-Raids waren, sind in Pokémon Karmesin/Purpur die Tera-Raids, in denen ihr ebenfalls mit anderen Trainer*innen gegen besonders starke Monster antretet und sie fangt. In besonderen Events erhaltet ihr dabei wieder die Chance auf ganz besondere Exemplare. Den Anfang macht neben Evoli ein Titanen Glurak, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Was sind Tera-Raids-Events? Die Tera-Kristallisierung ist das Pendant zu der Dynamaximierung, was eure Pokémon kurzzeitig stärker macht und optisch verändert. In den Raids, die ihr über Kristalle aufsucht, trefft ihr alleine oder mit drei anderen Trainer*innen auf besondere und starke Pokémon, die es in einer bestimmten Zeit zu besiegen oder zu fangen gilt. Außerdem winken Belohnungen.

Tera-Raid für das Titanen Glurak

Eigentlich gibt es keine freilebenden Gluraks in der Paldea-Region. Mit etwas Zeit und kämpferischem Geschickt könnt ihr euch aber dennoch zu den stolzen Besitzer*innen eines Titanen Gluraks zählen. Haltet dafür an ausgewählten Tagen um Dezember nach schwarzen Tera-Kristallen Ausschau.

Event-Zeiträume (deutsche Zeit):

2. Dezember 2022 um 01:00 Uhr bis 4. Dezember 2022 um 00:59 Uhr

16. Dezember 2022 um 00:00 Uhr bis 18. Dezember 2022 um 00:59 Uhr

Das Glurak mit dem Titanen-Zeichen (siehe oben), das den Tera-Typ Drache trägt, ist dabei immer das gleiche. Ihr könnt es nur einmal pro Spielstand fangen, aber erneut dagegen antreten, um weitere Belohnungen zu verdienen.

In diesem Trailer könnt ihr am 2:04 die Tera-Kristallisierung in Aktion sehen:

2:49 Neuer Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur entführt uns in die Paldea-Region

Auch ein Evoli-Event steht schon fest: Mit "Evoli im Rampenlicht" bekommt ihr im aller ersten Event nach Release außerdem die Chance auf diverse Evoli-Tera-Typen. Die Tera-Raids laufen vom 25. bis 27. November über die gewöhnlichen Tera-Kristalle mit einer besonderen Aura ab.

Wichtige Voraussetzungen für die Events

Spielfortschritt bei schwarzen Kristallen: Für die Tera-Raid-Events mit schwarzen Kristallen könnt ihr nicht einfach zum Raid spazieren. Das geht alleine nur, wenn ihr nach dem Ende der Geschichte bestimmte Events abgeschlossen habt. Solltet ihr noch nicht so weit sein, könnt ihr an den Raids mit schwarzen Kristallen nur teilnehmen, wenn ihr euch im Multiplayer mit anderen Trainer*innen zusammentut.

NSO Abo: Um in Karmesin/Purpur online mit anderen Trainer*innen an den Tera-Raids teilnehmen zu können, wird eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.

PokéPortal-News: Außerdem könnt ihr nur so die PokéPortal-News empfangen, die heruntergeladen werden muss, um die Pokémon der Tera-Raid-Events antreffen zu können. Der Download wird bei einer Internetverbindung automatisch heruntergeladen, kann aber auch manuell über das Hauptmenü gestartet werden (PokéPortal - Geheimgeschenk - PokéPortal-News).

Pokémon Karmesin & Purpur erscheinen am 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch. Einen großen Überblick zu den neuen Editionen, samt Untwerschied, findet ihr in unserem "Alles Infos"-Artikel.