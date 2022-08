Pokémon Karmesin + Purpur - Diese Speichergröße müsst ihr freihalten

In diesem Jahr erscheint mit Pokémon Karmesin & Purpur die mittlerweile neunte Pokémon-Generation für Nintendo Switch. Nun hat Nintendo im eShop bekannt gegeben, welcher Speicherplatz auf der Konsole benötigt wird, um das Spiel herunterzuladen.

Folgenden Speicherplatz benötigen Pokémon Karmesin & Purpur

In den Details der eShop-Seiten zu den beiden Spielen hat Nintendo nun die Download-Größe von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur ergänzt. Demnach benötigt jeder Titel einen Platz von etwa 10,24 GB. Allerdings kann sich diese Größe bis zum finalen Launch noch ein bisschen ändern.

Reicht der Platzt aus? Die Nintendo Switch-Konsole hat von Haus aus nur 32 GB internen Speicher, wovon 6 GB für das System belegt sind. Hier könnte der Speicherplatz also etwas knapp werden. Um den vorhandenen Speicherplatz zu erweitern, solltet ihr microSD-Karten nutzen.

Das OLED-Modell besitzt dafür 64 GB Speicherplatz, weshalb ihr hier ruhigen Gewissens mehrere Spiele herunterladen und installieren könnt, ohne dass ihr in Platznot kommt. Doch auch hier könnt ihr microSD-Karten nutzen, um den Speicherplatz zu erweitern.

Unsere Empfehlung für die besten microSD-Karten für Nintendo Switch findet ihr hier:

Karmesin & Purpur reihen sich bei Schwert & Schild ein

Mit einer Download-Größe von rund 10,2 GB erreichen Karmesin & Purpur fast die gleiche Größe wie Schwert & Schild. Bei den beiden Serienteilen waren zum Release 10,3 GB nötig. Das bedeutet, dass es sich bei Karmesin & Purpur um einen der größten Teile der Pokémon-Reihe handelt.

Die Download-Größen der Pokémon-Spielefür Nintendo Switch im Vergleich:

Den neusten Pokémon Karmesin & Purpur-Trailer gibt es hier zu bestaunen:

Pokémon Karmesin & Purpur erscheinen am 18. November 2022 für Nintendo Switch. Die legendären Pokémon werden erstmals zu treuen Begleitern, auf denen ihr wie auf einem Motorrad durch die Gegend fahren könnt. In der Paldea-Region müsst ihr erneut die Schulbank drücken und an einem sogenannten „Schatzsuche“-Projekt teilnehmen. Alle Infos aus der letzten Pokémon-Direct und noch viel mehr erfahrt ihr in der GamePro-Übersicht.

Wie gut kommt ihr mit eurem Speicherplatz auf der Switch-Konsole zurecht?